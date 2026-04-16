۳ مأمور پلیس در سراوان به شهادت رسیدند

سه نفر از کارکنان یگان امداد شهرستان سراوان در پی تیراندازی افراد مسلح، هنگام اجرای مأموریت تأمین امنیت شهروندان، به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعتی پیش افراد مسلح به سمت خودروی گشت پلیس یگان امداد شهرستان سراوان که در حال انجام مأموریت و تأمین امنیت شهروندان بود، تیراندازی کردند. در این حادثه تلخ، سه نفر از مدافعان امنیت به شهادت رسیدند.

به گفته پلیس، پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام بزدلانه همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی به‌زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سراوان در ۳۴۷ کیلومتری جنوب شرق زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و در همسایگی کشور پاکستان واقع شده است.

 

