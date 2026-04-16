خسارت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی جنگ اخیر بخش کشاورزی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حمیدرضا صحرایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۵۷ مورد این واحدهای تولیدی بخش خصوصی و متعلق به مردم بوده است افزود: دشمن جنایتکار بیشتر به واحدهای صنایع تبدیلی محصولات و تولیدات کشاورزی در بخش خصوصی خسارت زده یعنی مستقیما معیشت و رزق و کار مردم را مورد هدف قرار داده است و آنها هدفی جز خود مردم ایران ندارند.

وی با بیان اینکه جنگ به بخش کشاورزی استان از قصرشیرین تا کنگاور آسیب زده است گفت: بیشترین خسارت به بخش خصوصی شهرستان کرمانشاه زده شده و بعد شهرستان های کنگاور، هرسین و سنقر و اسلام آباد و روانسر دچار اسیب شده اند.

صحرایی همچنین از خسارت به چند واحد گاوداری، پرورش گوساله و پرواربندی و پرورش ماهی در سطح استان اشاره و بیان کرد: دشمن واقعا منافع مردم را نشان رفته و معیشت آنها را به خطر انداخته است.

رییس مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از مهمترین پروژه‌هایی که در این جنگ در بخش کشاورزی مورد اصابت قرار گرفت؛ سیلوهای تجهیزات و ماشین آلات ۴۰۰ هکتار یکپارچه سازی اراضی به سیستم آبیاری نوین تحت فشار است که حدود هزار میلیارد تومان بودجه آن با دوندگی و تلاش فراوان مسئولان استان تامین و خریداری شده بود.

صحرایی از دیگر واحدهای مهم مورد اصابت مستقیم دشمن را مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی این سازمان عنوان کرد که کاملا تخریب شد یعنی دشمن با علم و دانش که پایه قدرت و استقلال واقعی ما است مشکل اساسی دارد.

وی کرمانشاه را جزو استان های هفتم و هشتم خسارت دیده جنگ در کشور اعلام کرد و گفت: پرونده تمام واحدهای آسیب دیده تشکیل شده و به سازمان ها مربوط نیز اعلام کردیم و منتظر تصمیم مرکز برای نحوه و شیوه پرداخت هزینه به آنها هستیم.

رییس مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به سناریو های قبل از جنگ برای مدیریت بحران جنگ اشاره کرد و گفت: این سازمان با کمک مسئولان ارشد استان از قبل تدابیر لازم را برای مجهز کردن حدود هزار خبازی به سوخت دوگانه و سه گانه در صورت قطع برق اقدام کرده بود زیرا این موضوع بسیار مهمی در بحث تاب آوری اجتماعی و مدیریت تامین نان و معیشت مورد نیاز مردم داشت و دیدیم با داریت و مسئولیت مسئولان هیچ مشکلی پیش نیامد.

صحرایی همچنین به اختصاص کارت خرید نهاده برای تامین نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدی اشاره کرد که هیچ مشکلی برای تدوام خدمت رسانی و تولید در واحدهای مرغ داری و گاوداری نداشته باشند و حتی مشکل برق در صورت قطع آن دچار مشکل نشوند و به سوخت های جایگزین دسترسی داشته باشند و شوک به گلخانه ها، مرغ داری ها و گاورداری تولیدکننده وارد نشود.

وی همچنین به بحث ذخیره سازی و نظارت دقیق در توزیع کالاهای اساسی در طول جنگ اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در کل کشور هیچ مشکل نداشتیم و اوضاع کامل تحت کنترل بود و مردم با آرامش خرید های خود را انجام می دادند.

انتهای پیام/