احیای واحدهای راکد ساری در کمیته پایش استان کلید خورد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران بر تسریع در تعیین تکلیف واحدهای تملیکی بانکها و بررسی وضعیت واحدهای راکد در شهرکهای صنعتی ساری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، جلسه رصد و پایش وضعیت شهرکهای صنعتی ساری ۱ و ۲ در سال ۱۴۰۵ با حضور دکتر تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران و دکتر اسکندرنیا فرماندار مرکز استان در محل دفتر معاون اقتصادی استاندار برگزار شد.
تولایی در این نشست با اشاره به اهمیت فعالسازی ظرفیتهای تولیدی در استان اظهار کرد: تعیین تکلیف واحدهای تملیکی بانکها باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند.
وی افزود: همچنین وضعیت واحدهای راکد مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان ساری باید در کمیتههای احیا و پایش استان به صورت دقیق بررسی و برای فعالسازی مجدد آنها تصمیمگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران تأکید کرد: فعالسازی واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی از اولویتهای مهم استان در راستای حمایت از تولید و اشتغال است و دستگاههای مرتبط باید در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.