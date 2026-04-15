به گزارش ایلنا، سردار حسن شجاعی‌نسب افزود: نیروهای پلیس مبارزه با موادمخدر استان خراسان جنوبی در راستای اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک شدند و در این رابطه خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی به چگونگی کشف خودروی حامل موادمخدر اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: نیروهای پلیس مبارزه با موادمخدر استان خراسان جنوبی، پس از اقدامات ویژه پلیسی متوجه شدند یک دستگاه خودروی پیکان‌وانت نیز با این خودروی پراید در حرکت است.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: نیروهای پلیس پس از متوقف کردن خودروی پیکان‌وانت با بررسی دقیق و انجام بازرسی‌های تخصصی مقدار 639 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.

سردار شجاعی‌نسب تصریح کرد: در این عملیات 2 نفر متهم دستگیر شدند و 2 خودرو نیز توقیف شده است. پلیس با تمام توان در میدان مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران موادمخدر حضور دارد و اجازه نخواهد داد سلامت و امنیت جامعه توسط سودجویان به خطر بیفتد.

