به گزارش ایلنا، جابر حسن‌زاده امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران قرارگاه رسانه و فضای مجازی شهید قائد امت، سخنان خود را با تسلیت شهادت رهبر و تبریک رهبری سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و همچنین تسلیت شهادت جمعی از مردم بیگناه و سرداران رشید انقلاب، آغاز کرد.

او با بیان اینکه تمام هم و غم وزارت راه و شهرسازی این بود که پروژه های راه و مسکن متوقف نشود، گفت: در جنگ رمضان خیلی از راهها و فرودگاههای کشور آسیب دید، اما اکنون با تلاشهای نیروهای خدوم زیرمجموعه راه، هیچ راه و راه‌آهنی به خاطر آسیب تعطیل نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران اظهار کرد: پروژه های مسکن با شدت و حدت بالایی در حال انجام است، ازجمله حدود ۳۵ کیلومتر راه اصلی برای تعریض و بهسازی داریم؛ در جویبار، کیاکلا به سه راه خدمات، در چمستان، بهشهر، زاغمرز، و محور نور به چمستان، اقداماتی صورت گرفت.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه سهم مازندران از پروژه نهضت مسکن ۶ هزار و ۴٠٠ واحد در دولت چهاردهم، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی، مقرر شد که این پروژه در پایان کار دولت به مردم تحویل داده شود.

۲ شهرک دولتی در مازندران ایجاد می شود

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از صدور مجوز برای ایجاد دو شهرک دولتی ۱٠ هزار واحدی در گهرباران و ۵ هزار و ۴٠٠ واحدی در گلوگاه خبر داده و گفته: مراحل انتخاب پیمانکار برای آماده سازی این شهرک‌ها از خرداد آغاز می‌شود.

حسن زاده درباره طرح جوانی جمعیت نیز اعلام کرد که تاکنون این طرح برای حدود ۸۲٠ خانوار انجام شده است و ادامه آن را امسال برای ۱۵٠٠ خانوار داریم.

او ادامه داد: ۶ هزار خانوار مازندران مشمول قانون جوانی جمعیت هستند که ۲ هزار و ۴٠٠ خانواده مدارک خود را تکمیل کردند.

آسیب به ۱۲۴ واحد مسکونی مازندران در جنگ رمضان

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در خصوص فاز دوم ساری- تاکام که در حال انجام است، اعلام کرد که این طرح تا پایان سال تمام می‌شود.

حسن‌زاده در پایان درباره واحدهای آسیب دیده از جنگ در مازندران اظهار کرد: چهار واحد به طور کلی آسیب دیدند و آواربرداری شد و ۱۲٠ واحد نیز آسیب جزئی دیدند.

