در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
سازوکار همکاری رسانهای با آستان قدس رضوی/تسهیل حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید+فیلم
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان البرز به تشریح تمهیدات احتمالی برای مدیریت حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید پرداخت و از تدوین سازوکارهای جدید برای جذب خادمیاران و یاوران رضوی، به ویژه اصحاب رسانه، خبر داد و گفت که تسهیلات ویژهای برای خبرنگاران علاقهمند به همکاری با آستان قدس رضوی در نظر گرفته شده است.
قربانعلی مصطفایی در گفتوگو با ایلنا در خصوص چگونگی مدیریت حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در زمان مقرر، توضیح داد: تاکنون هیچ برنامهی رسمی در این خصوص ابلاغ نشده است. اما در صورت برگزاری رسمی، مراسم در تهران و مشهد مقدس انجام خواهد شد.
وی افزود: در تهران، با مدیریت استاندار و دستگاههای اجرایی، تمهیدات لازم اندیشیده میشود. در مشهد مقدس نیز، موکبهای خادمان استان البرز، پس از اعلام زمان تشییع، مستقر خواهند شد. چهار موکب برای خدمترسانی اعلام آمادگی کردهاند، اما تسهیلات سفر به مشهد نیازمند هماهنگی با استانداری و سایر دستگاههای استانی است.
مصطفایی در بخش دیگر از این گفتوگو در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر چگونگی جذب اصحاب رسانه در کانون رسانهای خدمت رضوی گفت: در حال حاضر جذب خادمیار بر اساس ثبتنام عمومی مانند گذشته صورت نمیگیرد، بلکه معیارهای مشخصی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به ترکیب متنوع خادمیاران رضوی، اظهار داشت: اصحاب رسانه که تمایل به همکاری دارند، میتوانند درخواست خود را اعلام کنند تا مقدمات لازم فراهم شود.
ابوالفضل مهرابیپور، مسئول کانون رسانهای خدمت رضوی استان البرز نیز در گفتوگو با ایلنا جزئیات بیشتری در خصوص شرایط خادمیاری برای اصحاب رسانه ارائه داد و گفت: همکاران رسانهای میتوانند با فعالیت در کانال «نذر رسانه» به تولید محتوا بپردازند. همچنین، یاوران رضوی از میان اصحاب رسانه فعال استان، با ارائه عملکرد شش ماهه و ارتقاء آن، میتوانند به خادمیار تبدیل وضعیت شوند.
مهرابیپور افزود: عکاسان خبری نیز در دو مناسبت تحویل سال و شهادت امام رضا(ع) با شرط اعلام ۱۵ روز قبل از این دو مناسبت، میتوانند اعلام آمادگی کنند تا با حرم رضوی هماهنگی لازم را برای تصویربرداری انجام دهیم. در صورتی که خبرنگاری خادمیار باشد و تمایل به فعالیت در حوزه عکس داشته باشد، با هماهنگی بنیاد کرامت، کشیک خدمتی او عکاسی از حرم خواهد بود، مشروط بر آنکه تصاویر با استانداردهای آستان قدس رضوی مطابقت داشته باشد.
مهرابیپور که پیش از این مدیریت اولین کاروان زیارتی خبرنگاران استان البرز در مکه و مدینه را بر عهده داشت به فرصتهای زیارتی برای اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: به رغم برگزاری سفرهای زیارتی در خانه مطبوعات استان البرز، میتوان در حوزه خدمات رضوی استان البرز نیز تور رسانهای حرم امام رضا(ع) برای اهالی رسانه استان فراهم کرد.
وی به ایلنا گفت: در چنبن سفری، میتوان علاوه بر بازدید بخشهای مختلف حرم، از پروژههای رسانهای آستان قدس رضوی، همچون روزنامه قدس، سایت آستان نیوز و رادیو رضوی نیز بازدید کرد تا خبرنگاران البرزی با شیوههای فعالیت رسانههای حرم رضوی آشنا شوند.
مهرابیپور در پایان تاکید کرد که این تور رسانهای میتواند منجر به همکاری و تعاملات بیشتر بین اصحاب رسانه استان البرز و آستان قدس رضوی شود