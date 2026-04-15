مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خبر داد:
خسارت 1600 میلیارد ریالی زیرساختهای ارتباطاتی استان کردستان در جنگ رمضان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان گفت: وقوع جنگ رمضان و تجاوز دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی، 1600 میلیارد ریال به زیرساختهای ارتباطاتی این استان خسارت وارد کرد اما خدمات در این حوزه تداوم داشت.
به گزارش ایلنا، آرام حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: زیرساختهای مخابراتی استان کردستان با 1400 میلیارد ریال و ساختمانها و ابنیه پست و پست بانک استان با 200 میلیارد ریال بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
وی ادامه داد: پایداری ارتباطات استان کردستان با مجاهدت تمامی تیمهای نگهداری و عملیاتی، با رفع بیش از 2000 مورد خرابی و تداوم خدمات پستی به شهروندان با توزیع بیش از 220 هزار مرسوله در سطح این استان انجام شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان به پایداری ارتباطات و خدمات ICT در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر فرایند ارتباطات و خدمات ICT در سطح این استان به صورت پایدار برقرار است.