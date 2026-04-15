به گزارش ایلنا، آرام حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: زیرساخت‌های مخابراتی استان کردستان با 1400 میلیارد ریال و ساختمان‌ها و ابنیه پست و پست بانک استان با 200 میلیارد ریال بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

وی ادامه داد: پایداری ارتباطات استان کردستان با مجاهدت تمامی تیم‌های نگهداری و عملیاتی، با رفع بیش از 2000 مورد خرابی و تداوم خدمات پستی به شهروندان با توزیع بیش از 220 هزار مرسوله در سطح این استان انجام شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان به پایداری ارتباطات و خدمات ICT در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر فرایند ارتباطات و خدمات ICT در سطح این استان به صورت پایدار برقرار است.

