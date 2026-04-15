معاون خدمات شهری شهرداری:
۶ نقطه از شهر کرمانشاه در جنگ رمضان مورد حمله قرار گرفت
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه به پای کار بودن نیروهای شهرداری در جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: در این جنگ ۱۶ نقطه از شهر کرمانشاه مورد اصابت قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سجاد یزدانی، روز چهارشنبه ۲۶ فروردین در جمع خبرنگاران، با اشاره به ارائه خدمات شهری در جنگ رمضان، اظهارکرد: در این جنگ پس از هر بار حمله دشمن به یکی از نقاط شهر، اکیپهای خدمات شهری به عنوان یکی از دستگاههای اصلی خدمات رسان به سرعت در محل حاضر میشدند.
وی افزود: نیروهای ما در بحث آواربرداری، نظافت، رفت و روب و شستشوی محلهها و کوچههایی که مورد اصابت قرار گرفته بودند، خدمات ارائه میدادند.
معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت مجموعا ۱۶ نقطه از شهر کرمانشاه مورد اصابت قرار گرفت که پس از هر اصابت نیرو و ماشین آلات اعزام میکردیم.
وی اضافه کرد: نیروهای ما به اهالی هر محله که منازلشان در حملات دشمن دچار خسارت شده بود نیز از نظر رفت و روب و نظافت منازلشان کمک میکردند.
یزدانی گفت: کار بازگشایی معابر برای حضور به موقع نیروهای امدادرسان و خدمات رسان نیز از دیگر اقداماتی بود که نیروهای خدمات شهری کرمانشاه انجام میدادند.