تخریب ۱۱ ساختوساز غیرمجاز در حریم اراضی کشاورزی کرج
مدیر منطقه ۳ شهرداری کرج از اجرای دستور مقام قضائی و همکاری جهاد کشاورزی در راستای تخریب ۱۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز خبر داد و گفت که این عملیات آزادسازی در اراضی کشاورزی واقع در حریم منطقه ۳ کرج شناسایی، انجام شد.
به گزارش ایلنا از البرز، حمید صفدری، اظهار کرد: در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، عملیات تخریب ۱۱ مورد دیوارکشی، احداث بنا، محوطهسازی و قطعهبندی غیرمجاز در اراضی زراعی واقع در حریم این منطقه انجام شد. این اقدام با دستور معاون دادستان و تلاش مشترک عوامل جهاد کشاورزی و مجموعه مدیریت شهری صورت گرفت.
مدیر منطقه ۳ شهرداری کرج، با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی ارزشمند کشاورزی و باغی گفت: حفظ حریم شهر و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز از اولویتهای مهم مدیریت شهری است. در همین راستا و بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ساختوسازهای غیرمجاز شناسایی و رفع اثر شد.
وی افزود: حریم منطقه ۳ یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای این منطقه به شمار میرود و به دلیل ارزش بالای اراضی کشاورزی، همواره در معرض ساختوسازهای غیرقانونی قرار دارد. مجموعه شهرداری با همکاری دستگاههای مسئول، نظارت مستمر بر این اراضی را دنبال کرده و اجازه نخواهد داد فعالیتهای مغایر با قانون انجام شود.
صفدری ضمن قدردانی از همراهی دستگاه قضائی و جهاد کشاورزی، تصریح کرد: مدیریت شهری با هرگونه تخلف و ساختوساز غیرقانونی برابر قوانین موجود برخورد خواهد کرد و این روند با جدیت ادامه دارد.
مدیر منطقه ۳ شهرداری کرج در پایان با دعوت از مشارکت شهروندان اظهار داشت: تحقق شهری قانونمند و ایدهآل بدون همکاری مردم امکانپذیر نیست. از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه ساختوساز غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا از تضییع حقوق عمومی و نابودی اراضی کشاورزی جلوگیری شود.