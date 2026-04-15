اعلام اسامی کاندیداهای میاندورهای مجلس خبرگان رهبری از خوزستان
دبیر ستاد انتخابات خوزستان گفت: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، صدیقه میری پیش از ظهر امروز چهارشنبه، اظهار کرد: با پایان یافتن مراحل بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان اسامی نهایی نامزدهای انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان اعلام شد.
میری افزود: براساس اعلام شورای نگهبان، عبدالمجید مقامی و سید محمد علی بلادیان بهبهانپور به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری معرفی شده است.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات نامزدهای انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در استان از امروز بیست و ششم فروردین آغاز گردیده، ادامه داد: این تبلیغات تا ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ادامه دارد.