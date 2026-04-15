ادامهی روند خرید تضمینی گندم و کلزا از کشاورزان خوزستان
مدیر تعاون روستایی خوزستان گفت: خرید تضمینی گندم و کلزا از ۲۲ فروردین در استان آغاز شده و روند تحویل محصولات از کشاورزان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ناصر صالحینسب پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: از آغاز فرآیند خرید تاکنون، ۶ هزار و ۶۷۸ تن گندم و یکهزار و ۴۹۹ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است.
وی گفت: تمامی گندم تحویلی تا امروز از شهرستان هندیجان دریافت شده و کلزا نیز از کشاورزان سه شهرستان بهبهان، شوش و کارون خریداری شده است. در روزهای آینده خرید این دو محصول راهبردی در تمامی شهرهای استان آغاز خواهد شد.
مدیر تعاون روستایی خوزستان توضیح داد: در حال حاضر ۶۷ مرکز برای خرید گندم و ۲۶ مرکز برای خرید کلزا فعال شدهاند و تمام تلاش مجموعه تعاون روستایی، انجام خریدی دقیق، باکیفیت و بدون وقفه از کشاورزان است.