۳۴۰۰ واحد مسکونی کرمانشاه در جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شد

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، محمد مبین امروز صبح در اولین جلسه شورای اداری شهرستان، بر ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مردم تاکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی و جنگ باید خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کنند تا منجر به نارضایتی مردم نشود.

وی توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خصوصا در مواقع بحرانی را ضروری دانست و گفت: در جنگ رمضان هم همه دستگاه های اجرایی و اقتصادی پای کار بودند به نحوی که جلسات ستاد تنظیم بازار به صورت منظم برگزار شد تا مردم خللی در تامین مایحتاج ضروری خود احساس نکنند.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به اینکه در زمان جنگ همه دستگاه‌های اجرایی موظف و مکلف به همراهی با دستگاه های نظامی و امنیتی هم هستند گفت: براساس قانون تمام تجهیزات و امکانات دستگاه های دولتی در شرایط حساس باید در اختیار ستاد بحران قرار بگیرد.

مبین در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت هم گفت: این انتخابات در زمان مقرر برگزار می شود و تا به این لحضه دستورالعمل جدیدی به استان اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه این انتخابات بصورت تمام الکترونیک برگزار می شود افزود : صندوق های اخذ رای الکترونیک وارد استان شده و انشاالله انتخابات در زمان تعیین شده برگزار می شود.

انتهای پیام/