عیادت رؤسای اتاق بازرگانی و خانه مطبوعات قزوین از پیشکسوت رسانه‌

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، سیدمصطفی جعفری رئیس خانه مطبوعات استان قزوین و آرش صالحی سردبیر پایگاه خبری اعتلا آنلاین عصر امروز از حسن رجبی، نایب‌رئیس خانه مطبوعات و روزنامه‌نگار پیشکسوت که این روزها در بستر بیماری است، عیادت کردند.

مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین در این بازدید ضمن اشاره به جایگاه رفیع اصحاب رسانه به ویژه پیشکسوتان این عرصه گفت: آقای رجبی جزء روزنامه‌نگاران پیشکسوتی است که همواره در حمایت از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گام‌های موْثری برداشته است.

یاوران رسانه‌ای اتاق بازرگانی را تنها نمی‌گذاریم

وی اضافه کرد: بنده به همه اصحاب خدوم و اخلاق‌مدار رسانه‌ای احترام می‌گذارم، اما اعتقاد ما در پارلمان بخش خصوصی این است که نباید یاوران رسانه‌ای صادق و راستین اتاق را تنها گذاشت.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین ادامه داد: امیدواریم آقای رجبی که از دوستان خوب و فعالان رسانه‌ای توانمند استان هستند، به سرعت سلامتی خود را بازیابند و هر چه زودتر بتوانیم در جلسات و نشست‌های رسانه‌ای از حضور ایشان بهره‌مند شویم.

رجبی از نیروهای اخلاق‌مدار و بی‌ریای رسانه‌ است

سیدمصطفی جعفری، رئیس خانه مطبوعات استان قزوین نیز با بیان اینکه حسن رجبی نیروی بی‌ریای رسانه‌ای و یار و یاور بنده در فعالیت‌های این نهاد صنفی بوده است، گفت: در شرایطی که خانه مطبوعات از جهات مختلفی تحت فشارهای غیراخلاقی و ناجوانمردانه برخی افراد بود، حسن رجبی هرگز از تعهد اخلاقی خود در خانه مطبوعات چشم‌پوشی نکرد و خانه را به برخی منافع رسانه‌ای نفروخت.

وی افزود: بنده به عنوان رئیس خانه مطبوعات تکلیف خود می‌دانم که جویای احوال همه اهالی رسانه باشم و در این زمینه نیروهای اخلاق‌مدار و حرفه‌ای این عرصه مقدم‌تر هستند.

تشکر پیشکسوت رسانه از روحیه وطن‌دوستی رئیس اتاق بازرگانی قزوین

حسن رجبی، نایب‌رئیس خانه مطبوعات استان نیز در این دیدار گفت: در شرایطی که خیلی از افراد از حمایت از جبهه دست کشیدند، اما آقای مهندس عبدیان با راه‌‌اندازی پویش‌های مانند اف-35 زنی نشان داد که جوهره مذهبی و وطن‌دوستی بالایی دارد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه این پویش به سرعت در کشور همه‌گیر شد و بسیاری از فعالان صنعتی و صنفی از این پویش الگوبرداری کردند. بنابراین از روحیه وطن‌پرستی جناب عبدیان تشکر می‌کنم.

این پیشکسوت رسانه ادامه داد: همچنین از آقای جعفری رئیس خانه مطبوعات استان قزوین که با یک متن کوتاه و اثرگذار همه فعالان رسانه‌ای را متوجه کسالت بنده کردند، تشکر می‌کنم.

