رئیس ستاد انتخابات فارس خبر داد؛
انتخابات تمام الکترونیک در شیراز برگزار می شود
رئیس ستاد انتخابات استان فارس با تاکید بر پیوند ناگسستنی مردم با فرآیندهای مدنی حتی در شرایط جنگی، از آمادگی کامل این استان برای برگزاری انتخابات شوراها در ۱۱ اردیبهشت ماه خبر داد و اعلام کرد که تمامی مراحل رأیگیری تنها در شیراز بهصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، جلیل حسنی امروز سهشنبه ۲۵ فروردین در نشست ستاد انتخابات فارس با تشریح آخرین جزئیات برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و تیرههای عشایری، به تبیین شرایط ویژه کشور در سایه «جنگ تحمیلی سوم» پرداخت.
وی با یادآوری سوابق تاریخی برگزاری انتخابات در دوران هشت سال دفاع مقدس، بیان کرد: اگرچه ماهیت جنگ کنونی تغییر یافته و تهاجم دشمن از مرزها به عمق کلانشهرها کشیده شده است، اما ملت ایران پیش از این نیز ثابت کردهاند که قادرند فرآیندهای اجتماعی را در سختترین بحرانها مدیریت کنند. وی تکیه بر توانمندیهای مردمی را رکن اصلی این ثبات دانست و افزود: انسجام کنونی در حمایت از ارکان نظامی و دیپلماسی، جایگاه ایران را در معادلات بینالمللی ارتقا بخشیده است.
رئیس ستاد انتخابات فارس با اشاره به فعالسازی کمیتههای ۱۱گانه ستاد در سراسر استان، تصریح کرد: بسترهای اجرایی، امنیتی و نظارتی در ۳۷ شهرستان و ۹۸ بخش با مدیریت فرمانداران و بخشداران مهیا شده است.
وی در خصوص شایعات مربوط به تعویق زمان رایگیری تاکید کرد: ملاک عمل ما قانون است و تا این لحظه هیچ ابلاغیهای مبنی بر تغییر زمان ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر نشده است، لذا تمامی ارکان اجرایی با انگیزه کامل در حال پیشبرد امور هستند.
حسنی همچنین از سازماندهی قریب به ۹۵ هزار نفر در قالب نیروهای انتظامی، پشتیبانی، نظارتی و بازرسی خبر داد و گفت: دورههای آموزشی تخصصی برای کاربران شعب طی روزهای آتی با هماهنگی وزارت کشور کلید خواهد خورد.
سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس در خصوص بازه زمانی رقابتهای انتخاباتی گفت: نامزدهای تأیید صلاحیت شده از تاریخ سوم تا نهم اردیبهشتماه فرصت دارند تا به ارائه برنامههای خود بپردازند.
وی درباره شیوه اخذ رأی نیز اظهار کرد: بر اساس مصوبات ملی، شیراز در زمره ۱۱ شهری قرار دارد که انتخابات در آن بهصورت «تمام الکترونیک» برگزار میشود؛ با این حال در سایر نقاط استان بهدلیل احتمال ناپایداریهای زیرساختی، فرآیند اخذ رأی بهصورت سنتی (دستی) دنبال خواهد شد.
حسنی با ابراز رضایت از تعامل میان هیئتهای اجرایی و نظارت، این دوره را دارای بیشترین میزان تایید صلاحیت در ادوار مختلف انتخابات شوراها توصیف کرد و گفت: این همدلی بیسابقه، بازتاب همان ارادهای است که امروز در میدانها و خیابانهای کشور شاهد آن هستیم.
رئیس ستاد انتخابات فارس در پایان ابراز امیدواری کرد که حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی، نمایشگری از اقتدار و سلامت نظام اسلامی در سطح جهانی باشد.