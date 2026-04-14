به گزارش ایلنا، اسماعیل محبی امروز در برنامه ای در شیراز با تشریح شکست پروژه‌های دشمن برای دور زدن این آبراه راهبردی و عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی از سواحل صخره‌ای عمان، تأکید کرد که برخلاف تصور دشمن، این ایالات متحده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش در معرض خطر محاصره جهانی قرار دارد.

محبی در تحلیل اوضاع میدانی لبنان اظهار داشت: تا زمانی که رژیم صهیونیستی به ماهیت اشغالگری خود ادامه دهد، آتش‌بس واقعی معنا نخواهد داشت.

وی با اشاره به درگیری‌های شدید در استان نبطیه، بنت‌جبیل و منطقه خیام، هدف رژیم را رسیدن به رودخانه لیتانی و خالی کردن منطقه از نیروهای مدافع (حزب‌الله) دانست.

وی همچنین به انجام ۴۳ عملیات موفق حزب‌الله در ۲۴ ساعت گذشته و هدف قرار گرفتن رادارهای دشمن اشاره کرد.

در همین راستا، وی از تولد هسته‌های جدید مقاومت خبر داد و افزود: گروه مقاومت عراقی با پهپاد "حدید ۱۱۰" به مقاصدی در کشور کویت که میزبان نیروهای دشمن است، حمله کرده که نشان‌دهنده گسترش جغرافیای پاسخ مقاومت است.

این کارشناس مسائل منطقه با ارائه داده‌های موثق از تحرکات ۴۸ ساعت گذشته، پرده از یک عملیات بزرگ ترابری نظامی برداشت و گفت: ما شاهد یک جنگ جهانی تمام‌عیار هستیم. تنها در یک روز، ۱۷ سورتی پرواز ترابری سنگین از مبدأ آلمان و انگلیس به مقاصد اردن، مصر، عربستان، امارات و پایگاه بن‌گوریون انجام شده است.

وی تأکید کرد: دشمن در حال پر کردن خلاءهای تسلیحاتی و بازسازی سامانه های آفندی و پدافندی رژیم صهیونیستی است.

اسماعیل محبی در تحلیل آخرین وضعیت میدانی و دیپلماتیک منطقه، به تشریح ابعاد اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت؛ وی با مقایسه دوران دفاع مقدس و شرایط کنونی اظهار داشت: اگر در هشت سال دفاع مقدس، دستاورد ملی ما تثبیت حاکمیت بر خاک کشور بود، امروز حفظ و مدیریت مقتدرانه تنگه هرمز دستاورد بزرگ راهبردی ما در "جنگ تحمیلی سوم" است.

وی افزود: این تسلط، ایران را در تمامی معادلات بین‌المللی به قدرتی صاحب نفوذ تبدیل کرده است که حتی ائتلاف‌های نظامی با حضور انگلیس نیز توان تغییر در این آرایش نظامی را ندارند.

این کارشناس مسائل استراتژیک به تلاش‌های بی‌ثمر برای بی‌اثر کردن ابزار قدرت ایران اشاره کرد و گفت: کشورهایی که با نفوذ انگلیس به دنبال سیطره بر ساحل شرقی تنگه هرمز و دور زدن این آبراه از طریق بندر فجیره بودند، با هوشیاری نیروهای مسلح ما ناکام ماندند.

وی تأکید کرد: تمامی شناورها در این منطقه تحت رصد کامل ایران هستند و پروژه‌های انتقال زمینی انرژی که از زمان جنگ گذشته مطرح بود، به دلیل اشراف نظامی ایران و آسیب‌پذیری این بنادر عملاً از اعتبار ساقط شده‌اند.

محبی با اشاره به ماجرای تحرکات ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» گفت: ناوهای آمریکایی سعی کردند از مناطق صخره‌ای و عمیق سواحل شمالی عمان که کشورهای دیگر از آن پرهیز دارند، برای ورود مخفیانه به تنگه هرمز استفاده کنند. اما به محض تحرک ، توسط نیروی دریایی ایران شناسایی و با تهدید قاطع مواجه شدند که در نهایت با سرعت از منطقه خارج شدند.

وی با رد ادعاهای آمریکا مبنی بر ایجاد محدودیت برای ایران در آب‌های آزاد، خاطرنشان کرد: ایران با ۵۵۰۰ کیلومتر مرز خشکی و همسایگی با ۱۵ کشور، عملاً غیرقابل محاصره است.

محبی در پایان با تبیین انزوای استراتژیک واشنگتن گفت: برخلاف ایران، این آمریکاست که از شرق و غرب به دریا و از شمال و جنوب به همسایگان کمی محدود است. اگر روزی اروپایی‌ها از شرق و آسیایی‌ها از غرب سواحل آمریکا را مسدود کنند، این "فرعون زمان" است که راهی برای تنفس نخواهد داشت؛ لذا آمریکا باید بیش از هر کشور دیگری از وقوع جنگ‌های دریایی و محاصره واهمه داشته باشد.

