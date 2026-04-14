دستگیری تعدادی از اتباع بیگانه در آبادان

تعداد زیادی از اتباع خارجی در حاشیه شهر آبادان توسط سازمان اطلاعات سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان آمده است:

«این اتباع که به‌صورت غیر قانونی در بازه زمانی حساس کشور از کشورهای همسایه وارد شده و در مکانی سکونت پیدا کرده بودند، با هوشیاری مردم منطقه، اطلاع به موقع و ضربه سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، به صورت تجمعی بازداشت و تحویل مقام قضایی شدند. 

از مردم شریف آبادان درخواست می‌شود، هرگونه مورد مشکوک را به سامانه تلفنی ۱۱۴ گزارش کنند.»

 

