دستگیری تعدادی از اتباع بیگانه در آبادان

به گزارش ایلنا از خوزستان، در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان آمده است:

«این اتباع که به‌صورت غیر قانونی در بازه زمانی حساس کشور از کشورهای همسایه وارد شده و در مکانی سکونت پیدا کرده بودند، با هوشیاری مردم منطقه، اطلاع به موقع و ضربه سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، به صورت تجمعی بازداشت و تحویل مقام قضایی شدند.

از مردم شریف آبادان درخواست می‌شود، هرگونه مورد مشکوک را به سامانه تلفنی ۱۱۴ گزارش کنند.»