تصادف کامیون و مینی بوس در محور مشهد گلبهار ۱۲ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی روز سه‌شنبه افزود: این حادثه ساعت هفت و ۳۵ دقیقه صبح امروز رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ۱۰ نفر از مصدومان توسط اتوبوس آمبولانس به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شدند و یک نفر به بیمارستان ثامن الائمه چناران انتقال یافت.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: یک نفر از مصدومان نیز توسط کارشناسان فوریت های پزشکی به صورت سرپایی در محل درمان شد.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.