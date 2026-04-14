مدیرعامل آب منطقهای فارس مطرح کرد؛
پایداری تامین آب فارس طی جنگ / خدماترسانی ۱۰۰ درصدی آب منطقهای در همه بخشها
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس گفت: طی جنگ تحمیلی رمضان، به واسطه مجاهدت و تلاش شبانهروزی کارکنان این شرکت، تامین آب بخشهای مختلف به ویژه شرب، در سراسر استان فارس از پایداری کامل برخوردار بود.
به گزارش ایلنا، سیاوش بدری با تشریح اقدامات و فعالیتهای این شرکت طی دوره جنگ تحمیلی سوم، گفت: از ابتدای تشدید تهدیدات دشمنان نظام اسلامی، آب منطقهای فارس با تشکیل جلسات ستادی، برنامهریزی لازم را برای مواجهه با شرایط بحرانی مختلف انجام داده و براساس سناریوهای پیشبینی و طراحی شده، اقدامات اجرایی را اجرایی کرد.
بدری با یادآوری اینکه وظیفه ذاتی شرکتهای آب منطقهای، حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب است، افزود: طی مدت مواجهه با جنگ تحمیلی رمضان، با وجود دورکار شدن نیروی انسانی اکثر دستگاههای دولتی، اغلب قسمتهای آب منطقهای نظیر سدها و خطوط انتقال، به واسطه حساسیت امر تامین آب پایدار، حضوری ۱۰۰ درصدی داشتند و متعهدانه به وظایف خود عمل کردند.
وی با قدردانی از نیروی انسانی شاغل در مراکز حساس آب منطقهای، گفت: در ایام جنگ تحمیلی رمضان و در زمان وقوع حملات ددمنشانه نیروهای متجاوز آمریکایی-صهیونیستی و تهدیداتی که متوجه زیرساختها شده بود، متخصصان و کارشناسان آب منطقهای به شکل شبانهروزی در حال پایش شبکه تامین آب خصوصا سدها، خطوط انتقال، تصفیهخانهها و .... با هدف ممانعت از بروز کوچکترین اختلال در این سیستم بودند.
مدیرعامل آب منطقهای فارس، خاطرنشان کرد: طی مدت مواجهه با تهاجم گسترده دشمن صهیونیستی-آمریکایی، متخصصان و کارشناسان صنعت آب، نسبت به پایش منابع تامین آب خصوصا آب شرب مراکز جمعیتی بهویژه کلانشهر شیراز، جهادی عمل کردند و در همه ساعات شبانهروز، آمادهباش بودند.
بدری با اشاره به وقوع بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در برخی شهرستانهای شرقی و جنوبی فارس همزمان با تهدیدات و حملات نظامی دشمن به خاک میهن عزیزمان، گفت: علیرغم مواجهه با تهدیدات انسانی و طبیعی، خادمان مردم در صنعت آب فارس با تلاش شبانهروزی خصوصا در بخش آبرسانی، مانع از بروز اختلال در تامین آب به ویژه در بخش شرب و بهداشت در اقصی نقاط استان شدند.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس همچنین از تداوم ارائه خدمات قانونی در بخشهای مختلف توسط کارکنان این شرکت طی مدت 40 روزه جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: در این مدت علاوه بر خدمات در بخش آبرسانی، بررسی و پاسخ به درخواستهای متقاضیان برای حفر، کفشکنی و تامین آب خصوصا در بخش کشاورزی، متوقف نشد.
مدیرعامل آب منطقهای فارس همچنین گفت: طی این مدت، اقدامات عمرانی این شرکت در زمینه ساخت سد، تغذیه مصنوعی، خطوط انتقال و .... به قدرت تداوم داشت و اخبار این اقدامات نیز به سمع و نظر مردم عزیز ایران و استان فارس رسید.
بدری با یادآوری اینکه، هماینک نزدیک 33 درصد حجم مفید مخازن 10 سد در دست بهرهبرداری فارس آبگیری شده است، گفت: حجم میانگین بارندگی استان فارس از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تاکنون به حدود 345 میلیمتر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت (57 ساله) مشابه 15 درصد رشد داشته است.