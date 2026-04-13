مدیرکل ورزش و جوانان یزد:
سرنوشت ۲۹ پروژه ورزشی یزد در انتظار اعتبار ۵۰۰ میلیاردی
مدیرکل ورزش و جوانان یزد از نیاز فوری به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی خبر داد و بر ایستادگی جامعه ورزش برای حفاظت از زیرساختهای حساس استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، سید احمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، در نشست خبری امروز با گرامیداشت یاد شهیدان «عبدالرحمان چاکرالحسینی، تیارا صادقی و محسن زارع» اظهار کرد: این ورزشکاران که پتانسیل مدالآوری برای کشور را داشتند، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و به پاس یادبود آنها، سه مکان ورزشی در استان به نام این شهدا نامگذاری میشود.
وی با اشاره به هوشیاری جامعه ورزش در حفاظت از زیرساختهای اقتصادی و انرژی استان، افزود: در پی تهدیدات دشمن، ورزشکاران یزدی با تشکیل زنجیره انسانی پیرامون نیروگاه شهید زنبق، آمادگی خود را برای نثار جان در راه حفظ سرمایههای ملی نشان دادند.
وی همچنین از توزیع ۱۳۱۷ بسته معیشتی و برپایی ۲۸ موکب فرهنگی-ورزشی توسط سمنها و هیئتها در ایام جنگ رمضان خبر داد.
مدیرکل ورزش و جوانان یزد در پایان به چالش پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۹ طرح ورزشی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در سطح استان داریم که تکمیل و بهرهبرداری یکساله از آنها، در گرو تامین ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.