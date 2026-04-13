تصادف زنجیره ای در خراسان شمالی ۱۵ مصدوم بر جا گذاشت

تصادف زنجیره ای در خراسان شمالی ۱۵ مصدوم بر جا گذاشت
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: وقوع یک تصادف زنجیره‌ای ظهر امروز دوشنبه در محور جنگل گلستان به آشخانه، محدوده دوراهی دشت ۱۵ مصدوم داشت.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل محبان افزود: در این حادثه پنج دستگاه خودروی تریلی، پراید، تیبا، دوو و ام‌وی‌ام با یکدیگر برخورد کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه امدادی برای مصدومان انجام گرفت.

وی ادامه داد: در این حادثه ۱۵ نفر مصدوم شدند که با همکاری عوامل اورژانس و نجاتگران هلال‌احمر، به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبان گفت: علت وقوع این تصادف توسط عوامل پلیس راه در دست بررسی است.

خراسان شمالی در حدفاصل ۲ قطب سیاحتی و زیارتی کشور واقع است و سالانه میلیون ها مسافر از این استان گذر می کنند.

