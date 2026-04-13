آسیب به ۳۴۱ واحد مسکونی و تجاری طی جنگ در فارس/ سیل به ۳۰۰۰ واحد مسکونی خسارت زد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعلی‌نقی طبیب لقمانی امروز دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن دهه حساب ۱۰۰ امام (ره) در تشریح خسارات ناشی از «جنگ رمضان» گفت: یکی از تکالیف ذاتی بنیاد مسکن، بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از حوادث طبیعی و غیرطبیعی همچون جنگ است. در این جنگ، ۳۴۱ واحد مسکونی و تجاری در شهرستان‌های شیراز، لار، لامرد و جهرم صدمه دیدند.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس افزود: بلافاصله پس از ابلاغ ستاد حوادث استان، ارزیابی ریالی و فیزیکی خسارات با همکاری داوطلبانه اعضای نظام مهندسی و کانون کارشناسان دادگستری در کوتاه‌ترین زمان انجام شد.

طبیب لقمانی تصریح کرد: از این آمار، ۳۱۳ واحد مسکونی و ۱۹ واحد تجاری نیازمند تعمیرات بودند که عملیات بازسازی بلافاصله آغاز شد و هم‌اکنون ۹۰ درصد تعمیرات در لار، لامرد و جهرم به اتمام رسیده است؛ اما در خصوص کلان‌شهر شیراز منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۲ واحد مسکونی به طور کامل از بین رفته و نیاز به احداث مجدد دارند که فرآیند اخذ پروانه آن‌ها آغاز شده است. برای ۳۳ مورد از افرادی که تعمیرات منازل‌شان زمان‌بر است، ودیعه مسکن ۵۰۰ میلیون تومانی تدارک دیده شده که در حال پرداخت توسط بانک‌هاست.

مدیرکل بنیاد مسکن درباره خسارات سیلاب نیز گفت:در بر اثر بارندگی‌های اوایل فروردین، حدود ۳هزار واحد مسکونی و تجاری در ۲۴ شهر استان دچار سیل‌زدگی شد. صندوق بیمه مسکن برای هر واحد ۱۷۵ میلیون تومان پرداخت می‌کند و برای ادامه کار منتظر مصوبه دولت هستیم. از این تعداد حدود ۵۰۰ واحد تخریبی و ۲۵۰۰ واحد تعمیری هستند.

وی تاکید کرد: بنیاد مسکن مکلف شده است دهک‌های یک تا چهار فاقد مسکن را که در سامانه وزارت راه به‌عنوان واجد شرایط شناسایی شده‌اند، تحت پوشش طرح جدید قرار دهد. سهم فارس ۱۳ هزار واحد است. در این طرح، تأمین رایگان زمین، پرداخت وام قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی و ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض بر عهده بنیاد مسکن است.

طبیب‌لقمانی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده از فروردین ۱۴۰۴ تاکنون گفت: در یک سال گذشته حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی روستایی در استان فارس آغاز شده و بالغ بر ۴.۸ همت منابع بانکی به این پروژه‌ها تخصیص یافته است. بانک‌ها علی‌رغم همه تنگناها، تسهیلات مسکن روستایی را در اولویت قرار دادند.

وی درباره واحدهای شهری افزود: ۲۶ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در شهرهای استان در حال اجرا بود که در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. همچنین ۵هزار و ۶۰۰ واحد در این بازه زمانی به بهره‌برداری رسید و ۵.۹ دهم همت منابع بانکی برای این طرح‌ها تخصیص یافت.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس گفت: در ۱۲۶۰ روستای استان عملیات بهسازی روستایی انجام شد. از مجموع حدود ۲۳۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار فارس، فعالیت عمرانی در بیش از نیمی از آن‌ها انجام شده است.

طبیب‌لقمانی درباره فرآیند پرداخت از محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان توضیح داد: ارزیابان صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به محل مراجعه کرده و میزان خسارت هر واحد را بررسی می‌کنند. بر اساس نوع و شدت آسیب، مبالغ پرداختی از حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان آغاز می‌شود و تا سقف ۱۷۵ میلیون تومان، مطابق مصوبه مجلس، قابل پرداخت است.

وی گفت: میزان خسارت در واحدهای مختلف متفاوت است؛ ممکن است واحدی حدود ۳۰ درصد آسیب دیده باشد یا حتی نیاز به احداث مجدد داشته باشد. همچنین تعرفه واحدهای تعمیری در شهر و روستا با یکدیگر متفاوت است و تعیین مبلغ نهایی نیز بر اساس ضوابط صندوق انجام می‌شود.

مشکل جدی در تأمین مصالح وجود ندارد و روند ساخت‌وساز ادامه دارد

مدیرکل بنیاد مسکن فارس گفت: امروز، تعداد واحدهای نیازمند احداث ناشی از جنگ تحمیلی رمضان در کل کشور کمتر از ۳۰۰۰ واحد است. همچنین حدود ۱۰۰ هزار واحد نیازمند تعمیرات‌اند که بخش عمده آن شامل شکست شیشه‌ها، آسیب ایزوگام یا خرابی نماست.

وی تأکید کرد: کشور در زمینه تأمین مصالح ساختمانی با کمبود مواجه نیست. هرچند برخی کارخانه‌های فولاد دچار آسیب شده‌اند، اما تولید دوباره در حال بازگشت به مدار است. نوسانات بازار طبیعی است، اما نسبت به شرایط جهانی، مشکل جدی در تأمین مصالح وجود ندارد و روند ساخت‌وساز ادامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس درباره خسارت‌های مالی بیان کرد:در جنگ رمضان، استان فارس کم‌خسارت بوده است. بیشترین آسیب‌ها شامل شکست شیشه‌ها، خرابی قاب پنجره‌ها، آسیب ایزوگام و نما بوده است. پرداخت‌ها برای واحدهای با خسارت جزئی از ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان آغاز می‌شود و برای خسارت‌های بیشتر تا حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان ادامه دارد. ارزیابان همچنین وسایل داخل منازل را بررسی و اعداد مربوط به خسارت را برای مبالغ پرداختی اعلام کرده‌اند. خسارت‌های معیشتی نیز در حوزه مسئولیت این نهاد نیست.

مشکل پروژه های نهضت ملی مسکن واریز کم متقاضیان است

مدیرکل بنیاد مسکن فارس گفت: در بخش مسکن، زمین گران‌ترین نهاده ساخت‌وساز است. در طرح نهضت ملی مسکن، دولت زمین را با هر شرایط و کیفیتی به‌طور کامل تأمین کرده است. پس از آن، دو مؤلفه آورده بانک و آورده متقاضی باقی می‌ماند؛ بانک‌ها در بسیاری از پروژه‌ها، حتی جلوتر از پیشرفت فیزیکی همکاری داشته و پرداخت‌های لازم را انجام داده‌اند.

وی با اشاره به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان شیراز افزود:پروژه کمیل‌آباد زیرمجموعه اداره کل راه و شهرسازی است، اما پروژه نشاط که مجموعاً ۸۴۸ واحد دارد؛ شامل یک مجموعه ۱۴۸ واحدی و یک مجموعه ۷۰۰ واحدی را به‌طور کامل بررسی کرده‌ایم.

طبیب‌لقمانی خاطرنشان کرد: میانگین آورده پرداخت‌شده توسط متقاضیان در پروژه نشاط حدود ۴۶۰ میلیون تومان است. پیشرفت فیزیکی نیز در مجموعه ۱۴۸ واحدی حدود ۹۰ درصد و در مجموعه ۷۰۰ واحدی حدود ۶۲ درصد گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بررسی جدول پرداخت‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰۰ نفر کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان واریز کرده‌اند و این موضوع باعث شده پنج بلوک پروژه عملاً متوقف بماند، تصریح کرد: طبیعی است که پیشرفت پروژه به میزان تأمین منابع وابسته است؛به همین دلیل، متقاضیان بر اساس میزان پرداختی طبقه‌بندی شده‌اند و قطعاً واحد افرادی که به‌موقع آورده خود را تکمیل کرده‌اند، زودتر تحویل داده خواهد شد. در مقابل، عدم پرداخت آورده، هم برای فرد مشکل ایجاد می‌کند، هم پروژه را با تأخیر روبه‌رو می‌سازد و هم فرایند پرداخت تسهیلات بانکی را دچار چالش می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس تأکید کرد:با وجود این شرایط، مهلت واریز آورده دو بار تمدید شده است؛ اما تا زمانی که پرداختی‌ها تکمیل نشود، امکان ادامه ساخت و تکمیل پروژه وجود نخواهد داشت.

تسهیلات ساخت مسکن در روستاهای استان برای دهک‌های ۱ تا ۴ زمین

وی یادآور شد: بخش قابل‌توجهی از متقاضیان ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در شیراز، در واقع ساکن شیراز نیستند و از شهرستان‌های دیگر اقدام کرده‌اند؛ در حالی‌که زمین کافی در شیراز وجود ندارد. طبق بررسی سامانه وزارت بهداشت، حدود ۵۰درصد متقاضیان مربوط به روستاها و شهرستان‌های اطراف‌اند. بنابراین توصیه می‌شود افراد به محل سکونت اصلی خود بازگردند؛ چراکه شرایط ساخت مسکن در شهرهای کوچک و روستاها مناسب‌تر است و زمین نیز به‌صورت قطعی واگذار می‌شود.

طبیب‌لقمانی گفت: در روستاهای استان فارس، برای دهک‌های ۱ تا ۴ زمین و تسهیلات کامل ساخت مسکن فراهم است. هر فرد واجد شرایط که در سامانه تأیید شده باشد، می‌تواند در روستای محل سکونت خود زمین و تسهیلات بگیرد. در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز زمین مورد نیاز تأمین شده است. این اقدامات با حمایت و پیگیری استاندار فارس در حال اجراست.

