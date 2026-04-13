مدیرکل مدیریت بحران مازندران خبر داد:
هشدار سیلاب و طغیان رودخانههای مازندران
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با هشدار نسبت به تشدید بارشها در استان، گفت: پرهیز از تردد در حاشیه رودخانهها، مسیلها و ارتفاعات استان ضروری است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران در گفتوگو با خبرنگاران در مازندران، اظهار کرد: براساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی، از عصر دوشنبه ۲۴ تا عصر سهشنبه ۲۵ فروردینماه فعالیت سامانه ناپایدار موجب رگبار باران، رگبار پراکنده و احتمال تگرگ، وزش باد شدید و کاهش دید افقی در مناطق جلگهای، کوهستانی و گردنهها خواهدشد.
وی افزود: شهرهایی ازجمله ساری، آلاشت، نکا، بهشهر، بابلسر، آمل، بابل، محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، رامسر، گلوگاه، ایزدشهر، بلده، بیشهبنه هزارجریب، سوادکوه، تنکابن، جویبار، دلیر، رینه، سوادکوه شمالی، شیاده بندپی، سیاهبیشه، سیمرغ، عباسآباد، فریدونکنار، قائمشهر، کجور، کیاسر و کلاردشت تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به احتمال آبگرفتگی معابر، جاریشدن روانآب، طغیان رودخانهها، رانش زمین، آسیب به سازههای موقت و اختلال در تردد محورهای کوهستانی، گفت: تشدید بارشها میتواند خساراتی به تأسیسات شهری و روستایی وارد کند.
محمدی با تاکید بر پرهیز از تردد در حاشیه رودخانهها، مسیلها و ارتفاعات، تصریح کرد: جابهجایی دامها به مناطق امن، پوشش خزانههای برنج توسط کشاورزان و توقف فعالیتهای دریایی از سوی صیادان و فعالان شیلات مورد تاکید است.
وی بر ضرورت پاکسازی معابر و آبراههها توسط شهرداریها و دهیاریها و آمادگی کامل دستگاههای امدادی و راهداری تاکید کرد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران خاطرنشان کرد: همه دستگاهها باید برای ارائه خدمات امدادی و حفظ ارتباطات در محورهای اصلی و فرعی در آمادهباش باشند.