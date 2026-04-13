موزه تاریخ آموزش و پرورش فارس آسیب دیده در جنگ اخیر بازسازی می شود

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در حاشیه بازدید مشترک معاون استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس از موزه تاریخ آموزش و پرورش استان که در جنگ تحمیلی اخیر در اثر اصابت پرتابه دشمن صهیونیستی آمریکایی دچار خسارت شده بود اظهار کرد: این موزه تنها مکان تاریخی استان فارس است که مورد تهاجم مستقیم دشمن در جنگ تحمیلی اخیر واقع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: بنابراین به لحاظ اهمیت، موضوع را در ردیف مکان های نیازمند مرمت و بازسازی به مراجع ذیربط اعلام کردیم.

وی افزود: هر چند با تدابیر اندیشه شده قبل ازحمله دشمن آثار را جابجا کردیم اما متاسفانه آسیب ها در این ابنیه تاریخی به خود ساختمان و دکوراسیون موزه، جدی است.

کلاری تصریح کرد: مصمم هستیم با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و معاونت گردشگری استانداری فارس کار بازسازی و مرمت این ابنیه تاریخی را در سریعترین زمان آغاز کنیم.

مدیرکل کل آموزش وپرورش فارس عنوان کرد: حمله به میراث فرهنگی در همه جای دنیا محکوم است چرا که این مکان بخشی از هویت تمدنی و فرهنگی کشور است و نباید مورد تعرض قرار گیرد.

کلاری خاطرنشان کرد: در این بنای تاریخی که در سال ۱۴۰۰ به موزه آموزش و پرورش استان تبدیل شد، آثار ارزشمندی از جمله مکاتبات مربوط به مدارس بحرین که در زمان قدیم زیرنظر استان فارس بوده اند نیز نگهداری می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان فارس نیز اظهار کرد: این بنای تاریخی، به عنوان نخستین بلدیه شیراز با عنوان باغ فردوس قرار داشته است.

بهزاد مریدی، افزود: متاسفانه این ابنیه تاریخی دچار خسران جبران ناپذیری شده است چرا که هر چند مرمت خوب و عالی انجام شود باز هم مرمت محسوب می شود.

وی تصریح کرد: این حادثه، نمای بصری این ساختمان را دچار خدشه کرده و ویترین مربوط به آثار را نیز تخریب کرده است اما مصمم هستیم مرمت این ابنیه تاریخی را با همکاری آموزش و پرورش آغاز کنیم.

مریدی خاطرنشان کرد: هر چند این بنا تنها مکان تاریخی استان این که مورد حمله مستقیم دشمن قرار گرفته است اما برخی از بناهای تاریخی نیز بر اثر امواج ناشی از حملات به شهر شیراز دچار خسارات جزئی شده اند.

سرپرست اداره امور میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان فارس، هم گفت: این بنای تاریخی جز ساختمان های اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی محسوب می شود و جز معدود بناهای سبک نوکلاسیک شهر شیراز محسوب می شود.

محمد مهدی نجفی افزود: آموزش و پرورش فارس درسال ۱۴۰۰ تصمیم گرفت این مکان به موزه تاریخ آموزش و پرورش فارس تبدیل شود بنابراین مرمت هایی در ساختمان و در راستای امن سازی این مکان و موزه آرایی انجام شد و در سال ۱۴۰۱ موزه تاریخ آموزش و پرورش استان رسماً به بهره برداری رسید و آثار ارزشمندی در آن قرار گرفت.

وی ادامه داد: با شروع جنگ تحمیلی اخیر، آموزش و پرورش آثار موجود در موزه را جابجا کرد اما حمله به این مکان فرهنگی خساراتی را به ابنیه وارد کرده است.

نجفی گفت: براساس معاهدات بین المللی در هنگام جنگ طرفین متخاصم حق ندارند به میراث فرهنگی یکدیگر حمله کنند اما از آنجایی که رژیم صهیونسیتی آمریکایی به هیچ معاهده ای پایبند نیستند این مکان تاریخی را مورد اصابت قرار داد.