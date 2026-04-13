نماینده ولیفقیه در مازندران:
شرط "مولد بودن روستا" در طرحهای هادی گنجانده شود/ هشدار درباره وجود ۱۰۰ هزار ویلا غیرمجاز در مازندران
نماینده ولی فقیه در مازندران با هشدار درباره وجود ۱۰۰هزار ویلای غیرمجاز، گفت: شرط مولد بودن روستا باید در طرحهای هادی لحاظ شود، همچنین برخورد بدون تبعیض با متخلفان و پیشگیری از تخریبهای بعدی ضرورت دارد.
به گزارش ایلنا، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و تبریک سال نو و رهبری معظم انقلاب، اظهار کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی و تأکید شده در آموزههای اسلامی و کتب آسمانی است که عامل ایجاد سکون و آرامش در زندگی انسانهاست.
وی با اشاره به اینکه مستأجران حتی در منازل مجهز نیز همواره احساس عاریتی بودن دارند، افزود: خدمت رسانی به جامعه مستضعفین و تأمین مسکن برای آنان، علاوه بر ایجاد شادی، موجب دعای خیر این قشر میشود که این دعاها نقشی مؤثر در پیشبرد اهداف دارد.
آیت الله محمدی لائینی با تأکید بر لزوم حذف پیچوخمهای اداری و تسریع در فرآیند خدماترسانی، گفت: ارائه خدمات در کوتاهترین زمان و با سادهترین شیوه ممکن، همراه با رعایت اصول فنی و سلامت ضرورت دارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه دغدغه بیمسکنی مردم موتور محرکه مسئولان است، خاطرنشان کرد: این دغدغه باید همواره در دل مسئولان زنده باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به معضل ساختوسازهای غیرمجاز در روستاها اشاره و اعلام کرد: متأسفانه بالغ بر ۱۰۰هزار ویلا غیرمجاز در روستاها و عرصههای طبیعی استان وجود دارد که این مسئله مصداق بارز تجاوز به منابع ملی است.
امام جمعه ساری با تأکید بر لزوم شناسایی عوامل این تخلفات و برخورد بدون تبعیض با متخلفان، گفت: پیشگیری بسیار آسانتر از تخریب بعدی است، برخورد یکسان با همه متخلفان ضرورت دارد.
این مسئول مهمترین محور سخنان خود را مولد ماندن روستاها عنوان کرد و یادآور شد: طرح هادی نباید باعث حذف دام و طیور و فعالیتهای کشاورزی در روستاها شود، متأسفانه با تضعیف هویت تولیدی روستاها، شاهد مهاجرت گسترده روستائیان به حاشیه شهرها و تبدیل شدن آنان از تولیدکننده به مصرفکننده هستیم.
وی پیشنهاد داد: شرط مولد بودن روستا به عنوان یکی از شروط اصلی در طرحهای هادی و ضوابط بنیاد مسکن گنجانده شود، همچنین در صورت نیاز، به روستائیان برای خرید دام تسهیلات وام تشویقی پرداخت تا معیشت محوری و خودکفایی اقتصادی در روستاها احیا شود.
آیتالله لائینی در پایان با بیان اینکه بنیاد مسکن را یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) است، با تقدیر از مجموعه همکاران این نهاد، بر ضرورت حفظ هویت روستایی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز تأکید کرد.