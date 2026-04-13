اتمام ارزیابی واحد های خسارت دیده در جنگ چهل روزه استان زنجان/بیشترین خسارات مربوط به شهرستان های زنجان، ابهر و ایجرود
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت:طی جنگ ۴۰ روزه، یک هزار و ۴۳۷ واحد مسکونی و تجاری استان در حملات دشمنان آمریکایی-صهیونیستی آسیب دیده بود که ارزیابی آنها با همت جهادی صورت گرفته به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، رضا خواجه ای  با بیان اینکه در این حملات به ۹۸۹ واحد مسکونی و ۴۴۸ واحد تجاری آسیب وارد شد، افزود: شهرستان های زنجان، ابهر و ایجرود به ترتیب بیشترین سهم خسارات را داشته اند.

وی با اشاره به آسیب های وارده به شهرستان زنجان، گفت: در این حملات، شهرستان زنجان با یک هزار و ۸۲ واحد آسیب دیده (۶۶۶ واحد مسکونی و ۴۱۶ واحد تجاری) بیشترین میزان خسارت را در سطح استان داشته است.

به گفته خواجه ای، از مجموع کل این واحدها ۳۱ واحد به‌طور کامل (۲۳ واحد مسکونی و هشت واحد تجاری) تخریب شده است و باید مجددا احداث شود.

وی اظهار داشت: شهرستان ابهر با ۲۸۳ واحد (۲۷۲ واحد مسکونی و ۱۱ واحد تجاری) و ایجرود با ۷۳ واحد(۵۱ واحد مسکونی و ۲۱ واحد تجاری) در ردیف بعد قرار دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به راه‌اندازی شماره تماس اختصاصی ستاد بازسازی برای رسیدگی به خسارات ناشی از این حملات، ادامه داد: هم‌استانی‌ها می‌توانند با شماره ۴۰۱۰۰-۰۲۴ تماس بگیرند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن کارشناسان بنیاد مسکن برای بررسی و ارزیابی خسارات به محل اعزام شوند.

خواجه‌ای تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با تمام ظرفیت و توان در کنار مردم قرار دارد و روند بررسی، ارزیابی و پیگیری بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با سرعت انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همواره بعد از هر بحرانی نسبت به ارزیابی مکان‌های آسیب‌دیده اقدام کرده است و پس از آن نیز برای پرداخت خسارت‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.

