قتل نوجوان 17 ساله در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهرک مهرگان، بلافاصله تیمی از ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: با حضور مأموران مشخص شد که درگیری بین 2 نوجوان صورت گرفته که متأسفانه یک نوجوان 17 ساله بر اثر اصابت ضربات چاقو به قفسه سینه به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

جانشین انتظامی استان قزوین با اشاره به فرار قاتل از محل تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های نوین کشف جرم، موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را در کمتر از 3 ساعت دستگیر کنند.

جمالی با بیان اینکه متهم دستگیر شده در بازجویی های اولیه به بزه انتسابی خود معترف شده و انگیزه خود را اختلافات شخصی عنوان کرده است، ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

