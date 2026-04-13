ایلنا گزارش می دهد؛
زخم جنگ بر پیکره تاریخی کردستان/خسارت ۸۰ میلیاردی به بناهای تاریخی استان
کارشناس میراث فرهنگی: آسیب به بناهای تاریخی ضربه به حافظه تاریخی ایران است
حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به سنندج علاوه بر خسارات شهری، آسیبهای جدی به بناهای تاریخی شاخص این شهر وارد کرده است و حافظه تاریخی و میراث فرهنگی آن را هدف قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهر سنندج، که همواره به عنوان یکی از کانونهای فرهنگی و تاریخی غرب ایران شناخته میشود، در پی حملات هوایی اخیر با خساراتی فراتر از تخریب زیرساختهای شهری مواجه شده است. این حملات، بخشهایی از حافظه تاریخی و میراث فرهنگی این شهر را نشانه گرفته و موجب آسیب دیدن بناهای تاریخی شاخص این شهر شده است.
آسیب به این بناها، ضربه به حافظه تاریخی ایران است
شاهو جهانی، کارشناس ارشد میراث فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با ابراز نگرانی از آسیبهای وارد شده به برخی بناهای تاریخی سنندج در پی حملات اخیر گفت: این بناها فقط متعلق به سنندج نیستند، هر ترک، ریزش یا لرزش در آنها، بخشی از تاریخ و حافظه جمعی ایران را تهدید میکند.
جهانی با اشاره به خسارتهای وارد شده به شماری از بناهای تاریخی سنندج اظهار کرد: سنندج طی قرنها مرکز شکلگیری معماری سنتی و هنرهای اصیل ایرانی ـ کردی بوده و امروز هرگونه آسیب به بناهای این شهر، آسیب به میراث ملی است.
وی افزود: این آثار تنها متعلق به یک شهر یا استان نیستند، بلکه در حافظه تاریخی ایران جای دارند.
کارشناس ارشد میراث فرهنگی با بیان اینکه بناهای تاریخی در شرایط بحران بیش از هر زمان دیگری آسیبپذیر میشوند، افزود: ساختارهای قدیمی و حساس این بناها در برابر موج انفجار، لرزش و تغییرات شدید محیطی بسیار شکنندهاند. حتی انفجارهایی که در فاصله دور رخ میدهد میتواند به تزئینات، گچبریها و سازه اصلی آنها صدمه جدی وارد کند.
وی مستندسازی فوری و آغاز مرمت اضطراری را اولویت اصلی پس از وقوع چنین حوادثی دانست و گفت: اگر آسیبها در همان ساعات و روزهای اول ثبت و پایش نشود، احتمال تخریب تدریجی بالا میرود. مرمت این آثار فرایندی تخصصی و زمانبر است و نیاز به حضور کارشناسان معماری سنتی، مرمتگران باتجربه و تأمین اعتبارات کافی دارد.
این کارشناس ارشد میراث فرهنگی با تأکید بر تسریع در مرمت بناهای تاریخی آسیب دیده گفت: امیدواریم با همکاری نهادهای مسئول، روند مرمت و احیای بناهای تاریخی سنندج هرچه سریعتر آغاز شود. این بناها بخشی از هویت فرهنگی ما هستند و حفظ آنها ضرورتی انکارناپذیر است.
۸۰ میلیارد تومان به آثار تاریخی کردستان خسارت وارد شده است
پویا طالبنیا، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به اماکن تاریخی، منجر به آسیب دیدن تزئینات معماری، آینهکاریها، دیوارها، اورسیها، سردرها، کتیبهها، گچکاریها، درها و پنجرهها شده است.
طالب نیا افزود: بناهای ثبتی متعددی از جمله بنای ملک تجار، امامزاده پیر عمر، منزل متوسل، منزل مجتهدی و امین الاسلام که در بافت تاریخی و نزدیکی محل اصابت حملات قرار داشتند، دچار آسیب دیدگی شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین عمارت آصف (موزه مردمشناسی خانه کُرد)، عمارت سالار سعید (موزه باستانشناسی) و عمارت خسروآباد نیز در جریان این حملات خسارت دیدهاند.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان میزان خسارات وارده له اماکن تاریخی استان را ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:علاوه بر بناهای تاریخی، تعدادی از تاسیسات گردشگری استان نیز در این حملات آسیب دیدهاند.
وی افزود:مجتمع گردشگری الماس غرب، هتل جهانگردی، هتل لاله، مجتمع گردشگری شیدا و باشگاه فرهنگیان در سنندج، و هتلهای ستاره طلایی، آرین و سامان در بانه از جمله این تاسیسات هستند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان تصریح کرد: با رایزنی های صورت گرفته پرونده این آسیبها در نهادهای بینالمللی مطرح و زمینه برای تسریع در روند مرمت و احیای این میراث ارزشمند فراهم می شود.