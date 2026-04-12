به گزارش ایلنا، احمد اسدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در این راستا اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی دریایی، نسبت به وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا در نواحی ساحلی و فراساحلی استان از امروز یکشنبه 23 فروردین ماه تا صبح روز چهارشنبه 26 فروردین ماه هشدار داده است.

وی به سامانه بارشی که قرار است از فردا دوشنبه 24 فروردین ماه در استان مازندران فعال شود اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: از عصر روز دوشنبه 24 فروردین ماه تا عصر روز سه‌شنبه 25 فروردین ماه، یک سامانه بارشی در سطح این استان فعال خواهد شد. این سامانه بارشی به ویژه نیمه شرقی استان فعالیت خواهد داشت.

معاون اداره‌کل هواشناسی استان مازندران به دیگر رخدادهای جوی که در هفته جاری مهمان این استان است اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش دما، در مناطق کوهستانی مه‌آلود همراه با بارش برف و احتمال تگرگ، از دیگر پیش‌آمدهای جوی است که برای این استان پیش‌بینی می‌شود.

اسدی به مهمترین اثرات سامانه بارشی که پیش روی استان مازندران است اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، وقوع صاعقه، ریزش سنگ، کاهش دید، لغزندگی و اختلال در تردد، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان، از مهمترین اثرات این سامانه بارشی است.

وی بیان داشت: عدم اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط به هنگام تردد در جاده‌ها و محورهای کوهستانی، محکم کردن پوشش نایلونی خزانه برنج، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، محکم کردن سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان از مواردی است که در این شرایط باید از سوی شهروندان رعایت شود.

