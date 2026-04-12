به گزارش ایلنا، محمد مظفری افزود: در این جنگ حدود 130 خودروی شخصی، 4 مرکز دانشگاهی، 4 مجموعه ورزشی، حدود 7 مرکز اداری، چند فروند کشتی مسافربری بخش خصوصی در مسیرهای بوشهر، گناوه و خارگ و همچنین شماری از مراکز درمانی شهرستان بوشهر از جمله بیمارستان شهدای خلیج‌فارس دچار آسیب شدند.

وی ادامه داد: با وجود حجم زیاد خسارات، به دلیل مدیریت منسجم و آمادگی پیشین، کمترین تنش در بازار و خدمات عمومی ایجاد شد. آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس و دستگاه‌های خدمات‌رسان از آغاز وقوع حوادث جنگی در کنار عوامل نظامی و انتظامی در محل اصابت‌ها حاضر بودند و برای امدادرسانی و کاهش خسارات اقدام کردند.

فرماندار شهرستان بوشهر به آمادگی کامل این شهرستان در شرایط جنگی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با پیش‌بینی‌های انجام شده پیش از وقوع جنگ، ذخایر کالاهای اساسی در استان و شهرستان بوشهر به طور کامل تأمین شده بود و همین آمادگی باعث شد کمترین تنش در حوزه بازار و پشتیبانی از مردم ایجاد شود.

مظفری تصریح کرد: جنگ اخیر نشان داد شهرستان بوشهر و به ویژه مرکز شهرستان و جزیره خارگ از مناطق راهبردی بوده و باید با نگاه ملی به آنها توجه شود. در هفته‌های اخیر شهرهایی مانند عالیشهر و چغادک نیز به عنوان شهرهای پشتیبان نقش قابل توجهی در اسکان بخشی از جمعیت شهرهای بوشهر و خارگ ایفا کردند.

وی به مدیریت استان بوشهر در شرایط جنگی اشاره کرده و بیان داشت: مدیریت میدانی و شبانه‌روزی استاندار بوشهر در رصد لحظه‌ای تحولات و صدور دستورات لازم، نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، نیروهای نظامی و انتظامی داشت و این هم‌افزایی منجر به حفظ آرامش نسبی در سطح استان شد.

فرماندار شهرستان بوشهر به ایستادگی شهروندان این شهرستان اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: مردم استان بوشهر در طول تاریخ همواره در صف مقدم دفاع و مقاومت قرار داشته‌اند. جنگ رمضان نیز برگ زرین دیگری در کارنامه ایستادگی مردم این استان، به ویژه شهرستان بوشهر، بندر بوشهر و جزیره خارگ افزوده است.

