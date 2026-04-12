به گزارش ایلنا، سید محسن صادقی در جریان بازدید از روند ترمیم پل راه‌آهن امین‌آباد زنجان به اتفاق استاندار آذربایجان شرقی، افزود: با عزم جدی مدیران و مهندسان زحمت‌کش ریلی نسبت به ترمیم پل تخریب شده، اقدامی که قرار بود ماه‌ها به سرانجام برسد، با تلاش‌های بی‌وقفه به ثمر نشست و پل دوباره مورد استفاده قرار گرفت.

وی به میزان آسیب‌های وارد شده به پل راه‌آهن امین‌آباد زنجان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بررسی‌های انجام شده نشان داده که در این پل به طول 35 متر با 150 متر ریل قطار آسیب وارد شده است. برآورد کارشناسان بر این بود که اگر مصالح بازسازی پل به فوریت برسد بازسازی آن بین 15 تا 20 روز به درازا می‌کشد.

استاندار زنجان به برقراری ترددها از این مسیر ریلی اشاره کرده و اظهار داشت: هم‌اکنون با همکاری مضاعف مجموعه کارشناسان، مدیران و همکاران پر تلاش در مجموعه راه‌آهن، با یک اقدام جهادی ترمیم پل تخریب شده راه‌آهن امین‌آباد به پایان رسید. بر این اساس از امشب شاهد عبور یک قطار از این مسیر ریلی هستیم.

صادقی تصریح کرد: پل ریلی راه‌آهن امین‌آباد زنجان یک اثر تاریخی در استان است. این پل از آن جهت اهمیت دارد که مسیر ارتباطی شمال‌غرب را به مرکز و جنوب‌شرق کشور متصل می‌کند. همکاری بین بخش‌های مختلف نشان داده که همواره اراده بر مشکلات غلبه دارد. قطعاً این سرمایه بسیار ستودنی و قابل ارزش است.

وی بیان داشت: پل راه‌آهن امین آباد در حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر 335 از مبداء تهران ظهر روز دوشنبه 18 فروردین 1405 در سی‌ونهمین روز از آغاز تهاجمات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در راستای تخریب زیرساخت‌های ارائه خدمات عمومی به مردم، مورد حمله قرار گرفت و خساراتی به این خط‌آهن وارد شد.

انتهای پیام/