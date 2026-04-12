به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت: پس از اعلام وقوع آب‌گرفتگی ساختمان ادارات این شهرک، تیم امداد و نجات پایگاه کوهستان شهدای کوهرنگ به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه، با استفاده از پمپ‌های تخلیه آب، نسبت به خارج‌سازی و هدایت آب از محدوده ساختمان اقدام کردند.

طاهری بیان کرد: در این حادثه به ۱۲ نفر امدادرسانی شد و مشکل خاص دیگری گزارش نشده است.

