به گزارش ایلنا از قزوین، اصغر گونجی امروز در نشست با استاندار گفت: در استان 815 روستا دارای سکنه وجود دارد و اغلب آنها از طرح هادی برخوردارند و بازنگری اول و دوم این طرح‌ها نیز انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت اجرای طرح‌های هادی اضافه کرد: میانگین اجرای طرح هادی در کشور 67 درصد است، در حالی که این شاخص در استان به 81 درصد رسیده و بالاتر از نرم کشوری است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین گفت: تاکنون 435 روستای استان دارای طرح راه روستایی و آسفالت شده‌اند و برای سال جدید نیز 520 هزار مترمربع آسفالت پیش‌بینی شده است.

گونجی همچنین از پیشرفت مناسب صدور اسناد روستایی خبر داد و افزود: تاکنون 85 هزار جلد سند مالکیت روستایی صادر شده که پوشش 85 درصدی روستا‌ها را شامل می‌شود.

وی با اشاره به مقاوم‌سازی ساخت‌وساز‌ها ادامه داد: هم‌اکنون 75 درصد اماکن روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند که از میانگین کشوری بالاتر است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین با بیان اینکه در حوزه بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیز 8 هزار واحد در استان‌های معین توسط بنیاد مسکن استان اجرا شده است، گفت: مجموع واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان تا پایان خردادماه به اتمام خواهد رسید.

گونجی از واگذاری زمین در چارچوب طرح جوانی جمعیت نیز خبر داد و افزود: در روستا‌ها 500 قطعه زمین برای خانواده‌های مشمول واگذار می‌شود.

