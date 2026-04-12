عبور توفان با سرعت 114 کیلومتر بر ساعت در استان یزد

به گزارش ایلنا، سید عباس میرحسینی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این وضعیت تا اوایل امشب ادامه دارد. در عصر امروز شاهد ورزش باد شدید گاهاً توفان گرد و خاک رگبار باران و رعدوبرق بودیم. میزان بارش باران نیز در درین میبد 4.8، هفتدر 4.9، طزرجان 4.5 و علی‌آباد 4.1 میلمتر اعلام شده است.

وی ادامه داد: بارش سالانه باران در استان یزد 90 میلیمتر اعلام شده است. باران در سال جاری مناطق بسیاری از این استان را در برگرفت. هر چند این بارش‌ها از میزان متوسط سالانه کمتر اعلام شده، اما مجموع باران در سال جاری در یک منطقه استان 125 میلیمتر اعلام شد که بیشتر از بارش سالانه این استان بوده است.

