کارشناس هواشناسی استان خبر داد:

عبور توفان با سرعت 114 کیلومتر بر ساعت در استان یزد

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان یزد به وقوع توفان در استان اشاره کرده و گفت: سرعت وزش توفان عصر یکشنبه در منطقه اشنیز میبد 114 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است. همچنین سرعت توفان در اشکذر 96، گاریز 94، خضرآباد 93، تنگ چنار 92، چاه افضل 91 و شهر یزد 75 کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

به گزارش ایلنا، سید عباس میرحسینی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: این وضعیت تا اوایل امشب ادامه دارد. در عصر امروز شاهد ورزش باد شدید گاهاً توفان گرد و خاک رگبار باران و رعدوبرق بودیم. میزان بارش باران نیز در درین میبد 4.8، هفتدر 4.9، طزرجان 4.5 و علی‌آباد 4.1 میلمتر اعلام شده است.

وی ادامه داد: بارش سالانه باران در استان یزد 90 میلیمتر اعلام شده است. باران در سال جاری مناطق بسیاری از این استان را در برگرفت. هر چند این بارش‌ها از میزان متوسط سالانه کمتر اعلام شده، اما مجموع باران در سال جاری در یک منطقه استان 125 میلیمتر اعلام شد که بیشتر از بارش سالانه این استان بوده است.

