به گزارش ایلنا از قزوین، اسماعیل غفوری با اعلام این خبر گفت: سهم بخش‌های تولیدی در سال گذشته 72.9 درصد از کل شیر تولیدی استان حاصل فعالیت واحدهای صنعتی پرورش دام بوده و 27.1 درصد مابقی توسط واحدهای سنتی تأمین شده است. این امر بر نقش محوری واحدهای صنعتی در تأمین شیر خام استان تأکید دارد.

به گفته وی میانگین تولید روزانه شیر در استان، 2685 لیتر برآورد شده که توان تولیدی بالای استان را نشان می‌دهد. بخش عمده‌ای از شیر تولیدی، معادل 98.8 درصد، از دام سنگین (عمدتاً گاوهای پربازده) حاصل شده و سهم دام سبک در این میان تنها 1.2 درصد بوده است.

غفوری گفت: با دستیابی به میانگین تولید 42 کیلوگرم شیر خام به ازای هر راس دام، استان قزوین موفق به کسب رتبه چهارم در سطح کشور در تولید شیر شده است. این موفقیت مدیون وجود مراکز بزرگ صنعتی دامپروری و بهره‌گیری از دانش روز در این حوزه است.

وی اضافه کرد: وجود واحدهای بزرگ صنعتی پرورش گاو شیری و همچنین تمرکز بر بهبود نژاد و تغذیه دام‌ها، از عوامل اصلی جایگاه برتر استان قزوین در تولید شیر کشور محسوب می‌شود. این دستاوردها، ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، بر اهمیت استان قزوین به عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات لبنی در کشور صحه می‌گذارد.

انتهای پیام/