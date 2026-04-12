۲ هزار کیلوگرم گیاه مرتعی در کهگیلویه و بویراحمد کشف و امحا شد
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کهگیلویه وبویراحمد گفت: بیش از ۲ هزار کیلوگرم گیاه مرتعی از نوع «بیلهر » و «بُن سرخ» در این استان کشف و امحا شده است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم جانینسب روز یکشنبه با اشاره به اینکه بسیاری از گونههای مرتعی استان رشد بسیار کندی دارند و با ریشهکنی دیگر قابل بازگشت نیستند اظهار داشت: برای جلوگیری از ریشهکنی گیاهان مرتعی امسال بیش از ۵۲ نقطه از جادههای فرعی منتهی به مناطق رویشگاههای این گیاهان مسدود شده است.
وی بیان کرد: ۱۹ گروه گشت خودرویی و ۲۳ گروه گشت پیاده در استان فعال است و توصیههای هشداری در زمینه پیشگیری از ریشهکنی این گیاهان از طریق رسانههای محلی و شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
جانینسب با اشاره به فروش غیر مجاز گونههای در خطر انقراض در سطح شهر یاسوج تصریح کرد: نیاز است شهرداری یاسوج و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای جلوگیری از فروش آزادانه و بیرویه گونههای مرتعی از نوع «بیلهر»، «بن سرخ» و «کرفس کوهی» در سطح میادین یاسوج و همینطور خرده و عمده فروشان گیان مرتعی در فروشگاههای سطح استان همکاری لازم با منابع طبیعی را داشته باشند.
وی بر همکاری همه جانبه مردم در حفاظت و نگهداری از گونههای در خطر انقراض تاکید کرد و گفت: مردم میتوانند برداشت بیرویه در مناطق مختلف استان را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴و سامانه ۱۳۹ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اطلاع دهند.