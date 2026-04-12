اطلاعیه قطع گاز در مناطقی از کرج

به گزارش ایلنا از البرز، در اطلاعیه شرکت گاز استان آمده است:

«شرکت گاز در نظر دارد نسبت به قطع گاز طبیعی در آدرس کرج ، خیابان بهار غربی، کوچه های جمشیدی، صبا، مسعود، ندا، مهدی، سعید، مریم، یاسمن، ژاله خاکی، ۲۰ متری بهار، کوچه ۱و۲ شمالی و جنوبی در مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ الی ۱۷ اقدام نماید.

از مشترکین محترم درخواست می گردد تمهیدات لازم را پیش بینی نمایند.

بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدام لازم معمول خواهد گردید.

در صورت نیاز، مشترکین می توانند با شماره تلفن 194 مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل فرمایید »

