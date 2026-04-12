استاندار کرمانشاه:
واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ باید سریعا شناسایی شوند
استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم شناسایی سریع واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ در استان، گفت: اجازه نمیدهیم تولید و اشتغال استان آسیب ببیند.
به گزارش ایلنا، منوچهر حبیبی، روز یکشنبه ۲۳ فروردین، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار کرد: واحدهای تولیدی در واقع رزمندگان جبهه اقتصادی هستند و در شرایط خاص کنونی، حمایت از این بخش باید با جدیت دنبال شود تا تولید و اشتغال استان دچار آسیب نشود.
وی با قدردانی از همراهی مدیران سیستم بانکی و دستگاههای اجرایی با تولیدکنندگان، افزود: سال جاری سال اقتصاد مقاومتی است و در چنین شرایطی، حفظ و تقویت واحدهای تولیدی از اولویتهای اصلی استان به شمار میرود. باید تلاش کنیم واحدها سرپا بمانند، تولیدشان استمرار داشته باشد و به اشتغال موجود نیز آسیبی وارد نشود.
حبیبی با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی در اثر شرایط اخیر با مشکلاتی در حوزه مواد اولیه، نیروی کار و سایر مسائل تولید مواجه شدهاند، ادامه داد: لازم است این واحدها به سرعت شناسایی و مشکلاتشان بررسی شود تا در همین کارگروه رفع موانع تولید برای آنها تصمیمگیری لازم صورت گیرد و روند تولید آنها تداوم پیدا کند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط خاص کشور یک ضرورت است، تصریح کرد: کمیته تشخیص و ارزیابی باید بررسی کند که چه تعداد از واحدها دچار خسارت شدهاند و میزان آسیب وارد شده به هر واحد به چه صورت است تا بتوانیم از طریق استان، سیستم بانکی و در صورت نیاز از مرکز، پیگیریهای لازم را برای حمایت از آنها انجام دهیم.
وی همچنین بر لزوم اجرای دقیق مصوبات ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: مصوبات این ستاد، مصوباتی جامع و کامل است که پیش از این ابلاغ شده و باید عیناً در استان عملیاتی شود. اگر واحدی مشمول یکی از بندهای این مصوبات باشد، لازم نیست موضوع مجدداً بهصورت تکراری مطرح شود؛ بلکه باید بر اساس همان مصوبات و با در نظر گرفتن شرایط جنگی و خاص کشور، تصمیمگیری و اقدام شود.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به برخی مصوبات مرتبط با مشاوران و پیمانکاران، گفت: بخشی از مصوبات ستاد تسهیل به حوزه مشاوران و پیمانکاران مربوط میشود که باید توسط دستگاههای ذیربط ابلاغ و اجرایی شود تا این بخش نیز بتواند از ظرفیتهای قانونی موجود بهرهمند شود.
وی از شرکت شهرکهای صنعتی نیز خواست در مورد شناسایی واحدهایی که ممکن است پیش از هر گونه اقدام حقوقی یا ثبتی مانند مزایده فرصت احیاء داشته باشند، بررسی دقیقتری انجام دهند و موضوع را برای تصمیمگیری کارشناسی به کارگروه ارائه کنند.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف ما این است واحدهای تولیدی فعال بمانند، اشتغال حفظ شود و تولید در استان رونق بگیرد. در همین راستا، بانکها، دستگاههای اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و خود واحدهای تولیدی باید همکاری لازم را داشته باشند تا از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده شود.
حبیبی گفت: امیدواریم با همراهی همه دستگاهها، بهویژه بخش خصوصی، بتوانیم در سال جدید گامهای مؤثری برای تقویت بخش تولید، افزایش اشتغال و رفع کمبودهای موجود در استان برداریم.