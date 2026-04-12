به گزارش ایلنا، سعید بیاری در دیدار با مدیران کل تأمین اجتماعی و درمان تأمین اجتماعی استان بر حمایت‌ قاطع از کارگران و کارخانجات آسیب‌دیده و نیز ارتقای خدمات دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان در شرایط کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه سال ۱۴۰۵ و ضرورت پشتیبانی مؤثر از مردم و جامعه کار و تلاش استان فارس افزود: امیدوارم با همراهی همه ظرفیت‌های استانی، بتوانیم در مسیر تقویت بدنه اجتماعی و افزایش کیفیت خدمات در شرایط سخت کنونی، گام‌های جدی‌تری برداریم.

بیاری ادامه داد: مردم ما و رزمندگان سرافراز طی چهل روز سربلند از خاک مقدس جمهوری اسلامی دفاع جانانه کردند، رزمندگان سلحشور در میدان و مردم در خیابان پرچم پرافتخار ایران را برافراشته نگه داشتند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس و مدیران اداره‌کل تامین اجتماعی و اداره‌کل درمان تامین اجتماعی استان بر حمایت تمام قد از واحد‌های تولیدی که از جنگ تحمیلی خسارت دیدند تاکید کردند.

در ادامه این دیدار، مدیران‌کل تأمین اجتماعی و درمان تأمین اجتماعی استان فارس نیز با ارائه گزارشی از وضعیت ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی، آمادگی این دو مجموعه را برای حمایت از کارگران و همچنین واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی علیه ملت ایران اعلام کردند و بر ایجاد ساز و کارهای مشترک برای تسریع خدمات‌دهی دقیق و عادلانه به جامعه هدف تأکید ورزیدند.

این نشست با تأکید مدیران سه اداره‌کل بر ادامه روند هم‌افزایی، پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و رفاهی کارگران ، کارفرمایان و تعاونگران خسارت دیده از جنگ تحمیلی پایان یافت.

