۴۰ درصد مخازن سدهای استان همدان پر است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان با تشریح آخرین وضعیت ذخایر آبی استان، از پر بودن ۴۰ درصد از ظرفیت مجموع مخازن سدهای استان خبر داد و افزود: با کاهش برداشت از مخزن سد اکباتان، تمام ورودی به مخزن سد، جهت شرایط پیک مصرف ذخیره می شود.
به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاصمند در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار بارندگیها و وضعیت رودخانهها، اظهار کرد: ظرفیت کلی مخازن سدهای در دست بهرهبرداری استان ۱۰۷ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر حجم فعلی ذخیره این سدها به ۴۳ میلیون مترمکعب رسیده است، که بیش از نیمی از این حجم برای سد کلان ملایر می باشد.
وی در خصوص وضعیت سدها استان تصریح کرد: سد اکباتان با گنجایش ۳۳.۸ میلیون مترمکعب، در حال حاضر ۱۲.۹ میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد که نشاندهنده پر بودن ۳۸ درصد از مخزن آن است؛ این در حالی است که حجم ذخیره این سد در مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۹ میلیون مترمکعب بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان به وضعیت سایر سدها اشاره کرد و افزود: ۵۴ درصد از مخزن سد کلان ملایر با حجم ۲۴.۳ میلیون مترمکعب پر است. همچنین در سد سرابی تویسرکان ۳.۸ میلیون مترمکعب ذخیره آبی وجود دارد که معادل ۴۲ درصد ظرفیت آن میباشد.
اخلاصمند با بیان آمار سایر سدهای کوچکتر گفت: سد شیرینسو با ۱۶ درصد پرشدگی (۰.۷ میلیون مترمکعب)، سد نعمتآباد با ۱۱ درصد (۵/. میلیون مترمکعب) و سد آبشینه با ۲ درصد پرشدگی (۰.۰۸ میلیون مترمکعب) در شرایط کمآبی به سر میبرند و همچنین سد شنجور نیز کمتر از ۱۵ درصد حجم مخزن آب دارد.
وی همچنین به اهمیت سد تالوار در تأمین آب پایدار منطقه اشاره کرد و گفت: سد تالوار، اکنون ۵۹.۸ میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد و در حال حاضر فرآیند انتقال آب از این سد به همدان با سرعت ۷۸۰ لیتر در ثانیه در حال انجام است تا نیاز آب شرب در شبکه توزیع مرتفع گردد.
اخلاصمند در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به کاهش ذخایر نسبت به سال گذشته در اکثر سدها، مدیریت مصرف و صرفهجویی در منابع آبی همچنان جدیترین توصیه به شهروندان است.