اماکن تاریخی و موزه های فارس روز سه شنبه تعطیل است

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) آمده است: روز سه شنبه 25 فروردین ماه همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام جعفرصادق(ع) کلیه موزه ها و اماکن تاریخی، فرهنگی تحت پوشش این اداره کل تعطیل است.

بنابراین گزارش مجموعه تاریخی و فرهنگی حافظیه، مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدیه، مجموعه تاریخی و فرهنگی زندیه شامل ارگ کریمخانی، موزه پارس، موزه گرمابه حمام وکیل، موزه آب، موزه سنگ‌های تاریخی هفت تنان، تخت جمشید و موزه تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب، شهر تاریخی بیشاپور، تنگ چوگان، موزه بیشاپور، موزه مردم شناسی کازرون، قلعه دختر، کاخ اردشیر بابکان فیروزآباد، کاخ ساسانی سروستان، موزه خط و کتابت نی ریز و موزه باغ نشاط لار ازجمله آثار تاریخی ـ فرهنگی تحت پوشش این اداره کل است.

