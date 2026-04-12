گاز برخی از روستاهای کرمانشاه امروز قطع می‌شود

براساس اعلام شرکت گاز کرمانشاه، امروز یکشنبه جریان گاز برخی از روستاها و محلات کرمانشاه، به علت تعمیرات، قطع یا دچار افت فشار می‌گردد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است که به علت انجام تعمیرات خطوط گازرسانی، جریان گاز در محدوده روستاهای جاده سنندج (دهستان میان‌دربند، قزانچی، پایروند و شرکت روژین تاک) در روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۶ قطع یا دچار افت فشار می‌گردد.

‌در ادامه این اطلاعیه هم اضافه شده است که ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشترکان این مناطق درخواست می‌شود از هرگونه دستکاری رگولاتورهای گاز اکیداً خودداری گردد.

در حال حاضر شمار کل مشترکان گاز در استان به ۷۳۵ هزار و ۷۴۶ مشترک و ضریب نفوذ گاز در بخش شهری به ۱۰۰ و در بخش روستایی به ۹۹.۴ درصد ارتقاء یافته است.

استان کرمانشاه بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۰ روستا دارد.

 

