صدور اولین حکم جایگزین حبس در ارائه خدمات عمومی به ۲ مدرسه آسیب دیده از جنگ در ارومیه
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: اولین حکم جایگزین حبس در جهت ارائه خدمات عمومی به آسیب دیدگان از جنگ رمضان صادر شد.
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی بیان کرد: این تصمیم در راستای کمک به بازسازی و مرمت آثار جنگ ناجوانمرادنه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی اتخاذ شده است.
وی اضافه کرد: کمک به بازسازی مراکز درمانی و امدادی، مدارس و اقشار کم درآمد آسیب دیده در جنگ طی این حکم مورد توجه قرار گرفته است.
عتباتی با بیان اینکه آذربایجان غربی در این زمینه پیش رو بوده است، اظهار کرد: با تمام توان و تا زمان پایان این خسارتها و آسیب ها این طرح اجرا خواهد شد.
وی گفت: اجرای این طرح در اولین حکم صادره به میزان ۵ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی دو مدرسه شهدای مکه و هنرستان شهید نادر علیزاده در شهرستان ارومیه با حکم سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی قاضی ناصر عباسی که از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس است، اختصاص یافت.