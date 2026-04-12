صدور اولین حکم جایگزین حبس در ارائه خدمات عمومی به ۲ مدرسه آسیب دیده از جنگ در ارومیه

به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی بیان کرد: این تصمیم در راستای کمک به بازسازی و مرمت آثار جنگ ناجوانمرادنه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: کمک به بازسازی مراکز درمانی و امدادی، مدارس و اقشار کم درآمد آسیب دیده در جنگ طی این حکم مورد توجه قرار گرفته است.

عتباتی با بیان اینکه آذربایجان غربی در این زمینه پیش رو بوده است، اظهار کرد: با تمام توان و تا زمان پایان این خسارت‌ها و آسیب ها این طرح اجرا خواهد شد.

وی گفت: اجرای این طرح در اولین حکم صادره به میزان ۵ میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی دو مدرسه شهدای مکه و هنرستان شهید نادر علیزاده در شهرستان ارومیه با حکم سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی قاضی ناصر عباسی که از قضات پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس است، اختصاص یافت.

انتهای پیام/