۳۰ میلیون تن کالا از گمرکات استان بوشهر صادر شد

به گزارش ایلنا، ارسلان زارع یکشنبه در نشست تشریح بازدیدهای میدانی از وضعیت خدمات دهی دستگاههای اجرایی استان بوشهر افزود: پارسال یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دلار از طریق بنادر و گمرکات این استان وارد کشور و ترخیص شد.

وی یادآور شد: در حوزه تجارت مرزی نیز که در استان بوشهر به تجارت ملوانی اختصاص دارد، با انجام بیش از ۲۲۵۰ سفر توسط لنج‌های استان، حدود ۴۰۰ هزار تن کالا وارد کشور شده است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی سوم میزان ترخیص کالا از گمرکات استان بوشهر ۳ برابر شرایط معمول بوده است و با دستور رئیس‌جمهور و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران و پیگیری‌های وزیر کشور، فرآیند صدور مجوزها و ترخیص کالاها با سرعت بیشتری انجام شد.

زارع ادامه داد: در بازدیدهایی که از بندر بوشهر و سایر بنادر استان انجام شد، بر تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی از کشتی‌ها و لنج‌ها و تسریع در فرآیند ترخیص کالاها تأکید شد و بخش قابل توجهی از این کالاها به استان‌های همجوار و مرکز کشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی در استان بوشهر در سطحی مطلوب و اطمینان‌بخش قرار دارد.

استاندار بوشهر گفت: همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی با همت جدی تلاش کردند تا در روند خدمات‌رسانی به مردم هیچ خللی ایجاد نشود.

زارع با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام وطن به‌ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: از مردم نجیب، بصیر و حماسه‌ساز استان بوشهر قدردانی می‌کنم که با حضور آگاهانه و مستمر در میادین و خیابان‌ها، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت قاطع خود از نیروهای مسلح کشور را به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: این حضور هوشیارانه مردم، زمینه‌ساز تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است و مسئولان نیز با تمام توان در این مسیر تلاش می‌کنند.

استاندار بوشهر با اشاره به حملات دشمن به برخی مناطق استان بیان کرد: استان بوشهر از نخستین روزهای تجاوز دشمن صهیونیستی آمریکایی آماج حملات قرار گرفت و برخی اهداف غیرنظامی از جمله محدوده نیروگاه اتمی، ترمینال مسافری فرودگاه بین‌المللی بوشهر، کشتی‌های مسافربری و شناورهای خدماتی در مرکز استان، جزیره خارگ، دیر، عسلویه و تنگستان و همچنین برخی مناطق صنعتی و اقتصادی مورد اصابت پرتابه‌ها و موشک‌های دشمن قرار گرفتند.

زارع افزود: با این وجود، مردم استان بوشهر که در طول تاریخ به مقاومت در برابر متجاوزان شناخته می‌شوند، امروز نیز با همان روحیه ایستادگی در کنار نظام و کشور خود قرار دارند.

استاندار بوشهر ادامه داد: با وجود شرایط اضطراری، اجرای پروژه‌های عمرانی استان از جمله احداث سدها، جاده‌ها و راه‌های ارتباطی، ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و آموزشی، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی و سایر طرح‌های اقتصادی متوقف نشده و کارگاه‌ها همچنان فعال هستند.

وی گفت: روند آبادانی و محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی استان نیز با قوت در حال انجام است.

زارع افزود: ایجاد اطمینان در تأمین اقلام غذایی به‌ویژه نان از اولویت‌های مهم در شرایط اضطراری است و در همین راستا علاوه بر رصد مستمر وضعیت نانوایی‌ها و مدیریت فرآیند پخت نان، طرح دوگانه‌سوز کردن تعداد بیشتری از نانوایی‌های استان نیز در حال اجراست.

