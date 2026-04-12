استاندار گلستان:
خسارتهای مالی سیل در گلستان را در کوتاهترین زمان جبران میکنیم
استاندار گلستان گفت: سیل اخیر در برخی نقاط شهری و روستایی گلستان خسارت جانی نداشته اما خسارت مالی قابل توجه ببار آورده و خسارتهای مالی سیل درگلستان را در کوتاهترین زمان جبران میکنیم.
به گزارش ایلنا از گلستان، علی اصغر طهماسبی دربازدید از مناطق سیل زده استان گفت: سیل در بخش جاده، راه، مسکن و زمینهای کشاورزی خسارتهایی را وارد کرده است، اما خدمات در این بخشها در جریان است.
وی افزود: میزان یک سال بارش در گلستان ۳۲۱ میلی متر است، اما در بارشهای اخیر فقط در ۲۴ ساعت ۲۶۸ میلی متر باران بارید و این میزان بارش در ۱۰ سال اخیر بیسابقه بود.
وی با قدردانی از صبوری مردم در تحمل سختیهای ناشی از آبگرفتگی واحدهای مسکونی و معابر شهری و روستایی، افزود: سیل اخیر در برخی نقاط شهری و روستایی گلستان خسارت جانی نداشته اما خسارت مالی قابل توجه ببار آورده که توسط دستگاههای مرتبط درحال جمعبندی نهایی است.
طهماسبی بابیان اینکه پس از جمعبندی نهایی خسارتها در گلستان، گزارش آن به ستاد مدیریت حبران کشور و دولت ارائه خواهد شد، اضافه کرد: باوجود مشکلات و ناترازی مالی کشور به سبب جنگ تحمیلی اخیر در اولین فرصت نسبت به جبران خسارات اقدام خواهد شد.