دستگیری قاتلان و سارقان فراری در اردبیل

به گزارش ایلنا، سردار جواد تقوی روز شنبه در خصوص بازداشت چند متخلف در روزهای اخیر، بیان کرد:‌ در پی اعلام خبر سرقت یک دستگاه خودروی سواری پراید از خیابان ولی عصر(عج) "خلخال" و متواری شدن ۲ سارق، اجرای طرح مهار و دستگیری سارقان با هدفمندسازی گشت زنی های انتظامی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به شناسایی خودرو مسروقه بیان کرد: در عملیات تعقیب و گریز ماموران انتظامی و با رعایت اصول و قانون بکارگیری سلاح، سارقان با شلیک پلیس زمین گیر شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات سارق اصلی که راننده خودرو و سابقه دار بود جان باخت، اظهار کرد: در پرونده این سارق سرقت های متعددی از جمله سرقت خودرو، موتورسیکلت و سیم و کابل برق وجود دارد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به مجروح شدن سارق دیگر در این عملیات، اضافه کرد: این سارق نیز سابقه دار و غیربومی استان اردبیل است.

