به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به حمله ددمنشانه اخیر به پل B1، از مسدود شدن بلوار جانبازان در محدوده سه‌راه پارک مادر تا ابتدای جاده چالوس تا اطلاع‌ثانوی خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم حفظ ایمنی شهروندان، اظهار کرد: پس از بازدیدهای میدانی و کارشناسی از محل حادثه، به‌منظور حفاظت از جان مردم و ایمن‌سازی کامل محدوده، تصمیم به مسدودسازی موقت این محور گرفته شد.

صفری افزود: بررسی‌های تخصصی در مورد استحکام سازه پل و میزان خسارات وارده هم‌اکنون با حداکثر دقت در جریان است و تا تکمیل فرآیند ارزیابی و اطمینان از ایمنی کامل، تردد در این مسیر امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون عمرانی استانداری البرز با اشاره به دستور هیأت وزیران در خصوص بررسی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، شهرداری کرج موظف است با قید فوریت نسبت به اجرای خدمات تعیین‌شده اقدام کند. این دستورالعمل به‌صورت رسمی در اختیار شهرداری قرار گرفته و پیگیری اجرای آن از اولویت‌های استانداری است.

وی در ادامه با اشاره به نقش بنیاد مسکن در بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مطابق با مأموریت خود، در مسیر احیا، ترمیم و بازسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده در محدوده حادثه اقدامات لازم را آغاز کرده است.

صفری در پایان با قدردانی از همراهی و صبر شهروندان، از آنان خواست تا با رعایت توصیه‌های ایمنی و استفاده از مسیرهای جایگزین، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند.

وی تأکید کرد که بازگشایی مسیر بلوار جانبازان منوط به تأیید نهایی کارشناسان و اطمینان از پایداری کامل سازه‌ها خواهد بود.

