از فردا فعالیت ادارات استان به صورت ۱۰۰ درصد خواهد بود/ ۸ صبح آغاز ساعت کاری

به گزارش ایلنا، حمید کشکولی شنبه شب اظهار داشت: در اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۴ و تفویض اختیارات بند (۳) به استانداران و با عنایت به موافقت استاندار محترم لرستان با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و در راستای حفظ امنیت و آرامش کارمندان، ارایه خدمات اداری به هم استانی های گرامی توسط دستگاه‌های اجرایی استان، شهرداری‌ها و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی حضوری و با ظرفیت ۱۰۰ درصد کارکنان شریف خواهد بود.

وی ادامه‌داد: آغاز ساعت کار ادارات از روز شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح الی ۱۴ تعیین شده است.

کشکولی افزود: دورکاری پنجشنبه ها تا اطلاع ثانوی کماکان برقرار می‌باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار لرستان گفت: نحوه فعالیت آموزشی کلیه مدارس و مراکز آموزش عالی، طبق ابلاغیه وزارتخانه‌های متبوع تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری و در بستر مجازی می‌باشد.

کشکولی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های خدمات‌رسان و واحدهای عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری افزود: این دستگاه ها شامل دورکاری پنجشنبه ها نمی‌باشند.

وی ادامه‌داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم با درخواست بانوان دارای فرزند ۶ سال و پایین تر، بانوان باردار و دارای فرزند معلول، افراد توانخواه و کارمندان مبتلا به به بیماری‌های خاص را به عمل آورند.

کشکولی تصریح کرد: مسولیت اجرای این ابلاغیه و نظارت بر ایجاد خلل در خدمات رسانی به ارباب رجوع، برعهده بالاترین مقام دستگاه می باشد.

انتهای پیام/