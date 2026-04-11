معاون ادارهکل هواشناسی استان خبر داد:
بارشهای پراکنده و ورزش باد مهمان این هفته استان مرکزی / هشدار سطح زرد شماره 6 هواشناسی صادر شد
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی به پایداری نسبی جو از امروز شنبه 22 فروردین ماه اشاره کرده و گفت: از اواخر امشب یا بامداد فردا یکشنبه 23 فروردین ماه، سامانه بارشی از غرب کشور وارد این استان میشود و تا دوشنبه 24 فروردین ماه موجب رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رضا مرادی افزود: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده جو پایدار در ساعات پایانی امروز شنبه 22 فروردین ماه است. اما از اواخر امشب یا بامداد فردا یکشنبه 23 فروردین ماه، یک سامانه بارشی از نواحی غربی وارد کشور خواهد و در نتیجه استان مرکزی را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
وی به نقشآفرینی این سامانه بارشی اشاره کرده و ادامه داد: این سامانه در برخی ساعات فردا یکشنبه 23 فروردین ماه باعث رگبار باران، احتمال رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در استان مرکزی خواهد شد. احتمال وقوع رگبارهای پراکنده از بعدازظهر یکشنبه 23 فروردین ماه تا اواخر وقت دوشنبه 24 فروردین ماه وجود دارد.
معاون توسعه و پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی به تغییرات فشار هوا ناشی از عبور این سامانه بارشی در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در پی عبور سامانه بارشی مذکور، سرعت وزش باد در برخی ساعات روزهای دوشنبه و سهشنبه 24 و 25 فروردین ماه در این استان نسبتاً شدید پیشبینی شده است.
مرادی به صدور هشدار از سوی ادارهکل هواشناسی استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: در این راستا هشدار سطح زرد شماره 6 هواشناسی صادر شده است. در این راستا از شهروندان تقاضا میشود نسبت به آمادگی در برابر رگبارها، رعدوبرق و بادهای شدید تمهیدات لازم را بیندیشند و موارد ایمنی را در نظر داشته باشند.