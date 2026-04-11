معاون عمرانی استانداری خبر داد:
بازسازی پل ریلی تخریب شده استان قم در جنگ رمضان ظرف 40 ساعت
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: پل ریلی 7 دهانه راهآهن این استان که در حمله اخیر دشمنان متجاوز آمریکای و رژیم صهیونیستی دچار آسیب شده بود، با هماهنگی دستگاههای اجرایی و محوریت معاونت عمرانی استانداری ظرف مدت کمتر از 40 ساعت بازسازی و به مدار بهرهبرداری بازگشت.
به گزارش ایلنا، خسرو سامری افزود: این پل که در محدوده پشت روستای تاجخاتون استان قم واقع شده، در پی این حمله دچار آسیب و تخریب شده بود. خوشبختانه در بازه زمانی کمتر از 40 ساعت، این مسیر مجدداً به مدار بهرهبرداری بازگشت و در حال حاضر ترددها در این محور مهم ریلی برقرار شده است.
وی به همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در بازسازی پل اشاره کرده و ادامه داد: با هماهنگی و همکاری ادارهکل راهآهن استان قم، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای این اسان و همچنین با محوریت معاونت عمرانی استانداری، عملیات بازسازی و ترمیم این پل ریلی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم از تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی دخیل در فرایند عملیات بازسازی و ترمیم پل ریلی 7 دهانه راهآهن این استان قدردانی کرده و در این خصوص اظهار داشت: این اقدام سریع، نشاندهنده آمادگی و هماهنگی مطلوب مجموعه مدیریتی استان در شرایط بحران است.
سامری به اهمیت این مسیر ریلی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: پل ریلی 7 دهانه راهآهن این استان، محور ارتباطی قم به جنوب کشور است. این پل شهرهایی در دیگر استانهای کشور از جمله اهواز، ملایر، کرمانشاه و خرمشهر را به یکدیگر متصل کرده و نقش مهمی در جابجایی مسافر و کالا ایفا میکند.
وی بیان داشت: راهآهن استان قم با جابجایی روزانه حدوده 8000 مسافر از طریق ایستگاههای قم و محمدیه به عنوان سومین ایستگاه مسافری کشور محسوب میشود. راهآهن قم به دلیل موقعیت استراتژیک و قرارگیری در شاهراه مواصلاتی غرب به شرق و شمال به جنوب، شاهد تردد روزانه 61 رام قطار مسافری است.