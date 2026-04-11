3 کشته؛ دستاورد 3 حادثه رانندگی 24 ساعت گذشته استان همدان

به گزارش ایلنا، سرهنگ ارسلان سرمدی به تشریح جزئیات نخستین حادثه رانندگی اشاره داشته و در این رابطه افزود: حرکت خلاف جهت سواری پراید در محور مواصلاتی رزن به سمت دمق، موجب برخورد رخ به رخ این وسیله نقلیه با سواری سمند و در نهایت جان باختن سرنشین پراید شد.

وی ادامه داد: در دومین حادثه رانندگی، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 در کیلومتر 25 مسیر فرعی شیرین‌سو به کیتو که به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر مستقیم و مجاز خود رخ داد، راننده این خودرو جان خود را از دست داد و 3 سرنشین دیگر مصدوم می شوند.

رییس پلیس راه استان همدان به تشریح جزئیات سومین حادثه رانندگی اتفاق افتاده در 24 ساعت گذشته اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: یک دستگاه تاکسی در سربالایی گردنه زاغه شهرستان ملایر از مسیر اصلی خود خارج شد و بر اثر واژگونی یک سرنشین این وسیله نقلیه جان باخت.

سرهنگ سرمدی به سهم واژگونی خودرو از حوادث رانندگی استان همدان اشاره داشته و تصریح کرد: حدود 49 درصد از سوانح جاده‌ای این استان را واژگونی خودور تشکیل می‌دهد. خلوتی جاده‌ها موجب تردد خودروها با سرعت غیرمطمئنه و انحراف از مسیر اصلی و واژگونی خودرو می‌شود.

وی به مهمترین دلایل واژگونی خودرو در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرده و بیان داشت: بی‌توجهی به جلو، نداشتن تمرکز به هنگام رانندگی و همچنین انجام رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، موجب افزایش واژگونی خودرو در جاده‌های برون‌شهری استان همدان شده است.

